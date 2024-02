Comprar totes les eines, estris i equipaments que necessitis, a cop de clic des d'un ordinador. I amb preus reduïts. La botiga en línia de Hoffmann Group, el gegant alemany del subministrament industrial, reuneix més de 500.000 referències i permet aconseguir qualsevol producte amb la màxima rapidesa i comoditat.

Només cal accedir a la botiga en línia triar els elements i adquirir-los, a qualsevol hora i en qualsevol dia de la setmana. Hoffman Group s'ocupa de la resta i la comanda s'expedirà el mateix dia si es fa abans de les 18 h.

El codi és vàlid durant 15 dies

A més a més, a partir de 150 euros de compra, l'enviament és gratuït. Però els avantatges segueixen, perquè el grup ofereix un descompte del 20% per a nous clients i primeres compres.

¿A què es dedica Hoffmann Group?

Hoffmann Group és una firma especialitzada en facilitar els processos de fabricació, manteniment i operacions dels clients. Treballa a nivell industrial, i s'ocupa de subministrar els serveis, eines i equips necessaris perquè cada companyia pugui desenvolupar la seva activitat.

Els seus productes conformen un ampli ventall d'opcions, que va des dels equipaments de protecció individual o EPI (granotes, ulleres, guants, calçat) fins a les eines (manuals, elèctriques, pneumàtiques), màquines, productes químics i mobiliari industrial.

Fins i tot sense registre

Fins ara, per fer una comanda online a la botiga en línia calia registrar-se a la web del grup. I, un cop aprovada la sol·licitud, el client podia començar a adquirir productes.

Tot i això, Hoffmann Group introduirà una novetat que agilitza encara més el procés, perquè es poden comprar ítems a la botiga virtual sense necessitat de completar aquest registre, a l'instant.

Descompte del 20%

D'aquesta manera, l'esmentat descompte del 20% no es limita als nous clients, sinó que s'estén també a aquells que facin la primera compra en línia. Per accedir-hi, això sí, cal completar una breu sol·licitud. Un cop aprovada, Hoffmann Group remetrà un cupó que atorga aquesta rebaixa.

El cupó, que es rebrà al correu electrònic, té una validesa de 15 dies i es pot bescanviar en comandes per valors d'entre 200 i 10.000 euros.

Garant i Holex

La botiga en línia ofereix més de 500 marques de fabricants líders i supera les 200.000 referències disponibles. Però Hoffmann Group té dues firmes pròpies, Garant i Holex, que són de disseny exclusiu i garanteixen els millors estàndards d'eficàcia i funcionalitat.

Garant suma més de 55.000 productes, i tots recullen una garantia de 10 anys i la màxima sofisticació en disseny i operativitat. Holex, per part seva, compta amb més de 17.000 ítems, de contrastada qualitat industrial, i sobresurt pels seus preus especialment competitius.

El codi és vàlid durant 15 dies

Etiqueta verda Green Plus

Dins la marca Garant, al seu torn, hi ha una línia de productes especials que s'anomenen Garant Green Plus i destaquen per una sostenibilitat més gran. Aquesta família inclou materials reciclats, elements biodegradables i altres components més nets.

Guants, adhesius segelladors, líquids desgreixadors, aixetes per a bidons… L'oferta és àmplia. Els guants, per exemple, estan fabricats amb un 85% de fil de niló reciclat i redueixen al voltant de 80 grams les emissions de CO2. I el seu respecte a l'entorn es completa amb embalatges 100% lliures de plàstics.

Ofertes temporals i ‘Outlet’

A tot això, Hoffmann Group hi afegeix ofertes temporals sobre certs productes que es ressenyen a la seva pàgina web, i també una àrea ‘Outlet’ que dona accés a material usat però revisat per garantir-ne el perfecte estat de funcionament.

Entre les ofertes temporals destaca Orange Offer, rebaixa un 20% el preu de les eines de la marca Milwaukee, o els EPI de la col·lecció d'hivern de diverses marques, que fins al 31 de març presenten tarifes reduïdes.

L'Outlet, per part seva, proposa elements renovats amb descomptes de fins al 60% i enviaments gratuïts a partir de 50 euros.