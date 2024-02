La nova campanya d'oli d'oliva, el produït amb les olives recollides aquest hivern, està veient com el consum no remunta per culpa de l'escalada de preus que va registrar l'any passat, en què es va encarir un 70% de mitjana. En els quatre primers mesos de la temporada 2023-2024, s'han posat en el mercat 75 milions de litres d'oli d'oliva, un 19,98% menys que en el mateix període de la campanya anterior. D'ells, un total de 29,57 milions de litres han estat d'oli d'oliva verge extra, que ha tingut una caiguda de vendes del 25,23%.

En altres qualitats, el descens ha estat una mica més contingut: del 22,05% per a l'oli d'oliva suau, del 7,81% per al conegut com a intens i del 5,13% per a l'oli d'oliva verge, segons ha informat aquest dimarts l'Associació Nacional d'Industrials Envasadors i Refinadors d'Olis Comestibles (Anierac). Des del gener de 2021, aquest producte ha experimentat un augment de preus del 165,5%. El gener passat, no obstant això, la tendència va semblar contenir-se, segons l'Anierac. Aquest mes es van aconseguir els 20 milions de litres, la qual cosa va suposar un inici d'any similar al de 2023, quan van sortir al mercat 19,8 milions, un 1,1% menys. En concret, el gener es van vendre 7,8 milions de litres d'oli d'oliva verge extra, un total de 6,92 milions de litres d'oli d'oliva suau, 2,63 milions de verge i 2,45 milions de litres d'oli intens. Altres olis A més, es van posar al mercat 2,25 milions de litres d'oli de pinyolada, el 79% més que el gener de 2023, i 30,97 milions de litres d'altres olis refinats, el 26,4% més. Dins d'aquest últim grup d'altres olis van destacar les vendes del refinat de gira-sol, amb 27,56 milions de litres, la qual cosa va suposar un augment anual del 50,88%. En total, les empreses associades a Anierac van comercialitzar al gener 53,04 milions de litres d'olis envasats, un descens del 15,81% respecte a gener de 2023. Entre octubre i gener s'han posat a la venda 8,53 milions de litres d'oli de pinyolada, el 50% més que en els quatre primers mesos de la campanya anterior, i 125,88 milions de litres dels principals olis vegetals (gira-sol, llavors, colza i soia), el 16,78% més.