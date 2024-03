El diàleg entre els germans Marx a 'Una nit a l'òpera' va perpetuar a l'imaginari col·lectiu la frase "la part contractant de la primera part". Però aquella "paròdia" del 1935 continua, en ple segle XXI, de rabiosa actualitat. La majoria dels textos legals utilitzen un llenguatge poc proper a la ciutadania i això, sovint, complica la comprensió. Per intentar revertir-ho, Carlota Albanell va crear fa un any i mig Pictolex, amb seu a Figueres. Es dedica a "traduir" documents legals per fer-los entenedors. De moment, treballa sobretot per a l'administració pública, però està ideant una plataforma on els particulars podran penjar sentències, contractes o hipoteques. La iniciativa ha rebut diversos premis d'emprenedoria.

La Carlota és advocada i economista i va treballar durant cinc anys a la Generalitat, a més del món de l'advocacia. "Un dia em va sortir l'oportunitat de fer un contracte de lloguer per una immobiliària d'Olot. Volien que els llogaters tinguessin una relació molt propera amb l'edifici i els veïns, cuidant la relació. Vaig pensar que si feia un contracte tradicional xocava totalment amb el que volien", explica. Per això, va idear un contracte en forma de còmic. I aquí va començar tot. "Em vaig presentar a diversos programes d'emprenedoria, en vaig guanyar alguns. Ja fa més o menys un any i mig que estic arrencant el projecte", relata.

De moment, entre els principals clients tenen l'administració pública. Han preparat continguts per a l'Agència Catalana del Consum simplificant alguns tràmits. Però ja estan treballant en una plataforma -que preveu tenir en marxa abans de l'estiu- on els particulars podran penjar documents com ara sentències, requeriments, contractes o hipoteques. Pictolex els ho retornarà "traduït" o en format resum. "Si que hem vist que genera interès i hi ha determinats contractes que et vols assegurar que entens", remarca Albanell.

"El llenguatge jurídic tradicional sol ser una mica arcaic i excessivament formal. Evidentment, s'ha de fer servir un llenguatge especialitzat però ens trobem que no es té en compte el destinatari", diu Albanell.

"No serveix de res farcir el text de paraules excessivament formal o utilitzar paraules que no fa servir ningú quan tenim un sinònim més senzill d'entendre. Això allunya el destinatari", afegeix.

Per això, a Pictolex el que fan és "simplificar" el text en funció del seu destinatari. "No és el mateix un contracte entre dues empreses, que entre una empresa i un consumidor final", detalla.

Frases curtes o sinònims

Però com ho fan? Doncs, a vegades, amb una cosa "tan senzilla" com posar títols i subtítols. "La majoria de documents no en tenen. També utilitzar frases més curtes, sinònims que la gent entengui. No cal parlar d'arrendatari i arrendador, pots parlar de llogater", insisteix. I el document final pot anar des d'una plantilla de contracte en format Word a l'adaptació del contingut web per fer un tràmit. La premissa: oferir el contingut legal tradicional en una forma visual i entenedora i sense perdre la validesa legal.

Albanell reconeix que encara falta molta conscienciació entre les empreses però que, de mica en mica, va creixent l'interès i el volum de demandes ha crescut durant aquest any.

Menys costos i vendes més ràpides

Tot i això, Albanell assegura que hi ha estudis que avalen l'impacte que té que un document legal sigui "senzill". "Per exemple, se sap que els cicles de venda són més curts. Una empresa que utilitza un llenguatge simple, aconsegueix tancar una venda més ràpid perquè transmet confiança", afirma. I també es redueixen els costos. "Està estudiat que baixen el nombre de consultes i de reclamacions. Per tant, més enllà de la motivació de justícia social, hi ha un impacte econòmic per a les empreses", explica.