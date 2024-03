L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha aprovat en sessió de ple un paquet de mesures per fer front a l'augment del preu de lloguer en habitatges del municipi. En concret, s'ha acordat obrir un punt d’assessorament sobre la nova normativa que regula el lloguer i limita els preus, difondre-la i fer-ne seguiment per garantir que es compleixi.

A més, el paquet inclou estudiar possibles modificacions del planejament urbà per incorporar mesures que afavoreixin el lloguer, així com redactar un pla d’inspecció d’habitatges desocupats de grans tenidors susceptibles d’expropiació temporal per destinar-los a lloguer.