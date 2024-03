Davant prop d’un centenar de persones, Girona Next es va presentar dijous oficialment com a associació, en una trobada «fundacional», que va tenir lloc a l’Auditori Manel Xifra Boada del Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona.

Aquesta va ser la quinzena reunió de Girona Next. Ara, més d’un any després de la seva creació, es constitueix formalment com a associació, un cop han pogut constatar el suport del teixit emprenedor de les comarques gironines. En aquestes trobades han concentrat prop de 1.300 participants, amb una mitjana de 90 o 100 per esdeveniment. «Hem relacionat més de 100 startups», va afirmar Jordi Poll, un dels impulsors de l’entitat.

L’associació es defineix com un moviment transversal independent que busca vertebrar i connectar el sistema emprenedor i d’startups de Girona. Una idea que va néixer després de veure com, tot i coincidir en més d’una ocasió, molts emprenedors de la província no es coneixien. «Hem de crear comunitat», va afirmar Quim Gudayol, un dels fundadors. Des de l’associació asseguren que «hi ha molt talent» a Girona i és important connectar-lo. «Quan un es pare canvien els motius pels quals treballes. Jo vull deixar als meus fills una ciutat amb més recursos i opcions que jo he tingut. Vull deixar quelcom pels que venen darrere i poder continuar empenyent», va afirmar Martin Rios, un altre dels fundadors.

Ara, l’entitat vol fer un pas més enllà. Ja compta amb una junta i busca nous socis, persones que «vulguin crear una comunitat i ajudar de firma desinteressada, però no altruista», segons va dir el president de Girona Next, Robert Mas.

A més, l’associació espera estrenar nova pàgina web en dues setmanes. Aquesta oferirà informació rellevant com continguts d’interès, els pròxims esdeveniments de l’entitat, una explicació sobre que és Girona Next i un formulari per poder fer-se soci. També, ha presentat un nou logotip per renovar completament i professionalitzar la seva imatge.

Menys emprenedors

A més de les intervencions dels impulsors de l’entitat, que van interactuar amb alguns dels habituals a les trobades de l’associació, la jornada va comptar amb una xerrada de l’emprenedor David Casellas, CRO a Borneo, cofundador de Pridatect i cofundador de RedPoints. Casellas va assegurar que un dels factors que frenen l’emprenedoria és l’elevat sou que ofereixen algunes empreses tecnològiques, ja que això fa que la gent opti per no arriscar-se. «Un emprenedor és algú que li foten pals per tot costat», va afirmar.