Atraure i fidelitzar al client perquè es converteixin en clau per garantir l'èxit d'una organització seran alguns dels conceptes que es posaran sobre la taula durant la jornada "Atracció i Fidelització del Talent" que tindrà lloc el pròxim 19 de març organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb el patrocini del Grup Montaner, empresa consultora de recursos humans i la Universitat de Girona. La sala d'actes de la Cambra de Comerç serà l'escenari de la jornada per la qual passaran diferents professionals del món empresarial, docent i universitari que debatran i exposaran les seves experiències al voltant de l'atracció del talent.

Les inscripcions per assistir a la jornada són gratuïtes, però cal inscriure's aquí. La jornada s'obrirà a les 10 del matí amb la benvinguda per part de Josep Callol, director de Diari de Girona. La primera ponència programada serà la d'Eva Espinosa, responsable de selecció i headhunting a Grup Montaner. A continuació tindrà lloc la taula d'experts amb el títol "Atracció i fidelització del talent" que comptarà amb la participació de Sílvia Miró, Directora de l'Àrea de Treball a PIMEC; Ferran Mendoza, Director de Recursos Humans a l'empresa Puratos; Eva Espinosa, Responsable de selecció i headhunting a Grup Montaner i Marcel Swart, professor de recerca a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (lCREA) i membre del Departament de Química i l'Institut de Química Computacional i Catàlisi. Al voltant de 2/4 de 12 del migdia tancarà el debat la visió des del món universitari que donarà el doctor Joan Andreu Mayugo, Vicerector de Personal de la Universitat de Girona. La jornada finalitzarà amb una sessió de networking on els assistents podran parlar i acabar de tractar temes de manera més distesa i intercanviar algunes idees.