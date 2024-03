El Departament de Territori ha destinat 17,7 milions d'euros per comprar 395 habitatges al BBVA per ampliar el parc públic de lloguer social. Segons ha informat aquest dilluns en un comunicat, s'ha fet pel dret de tanteig i retracte i ha pactat amb l'entitat financera un preu unitari de 45.000 euros per pis, cosa que ha suposat un estalvi del 42% respecte a la mitjana de les operacions fetes amb aquesta fórmula el 2023. Els domicilis estan repartits per 80 municipis de Catalunya, la gran majoria (77%) es troben entre Barcelona (44 pisos) i la seva regió metropolitana (l'Hospitalet de Llobregat (38), Sabadell (33), Terrassa (25), Rubí (18), Santa Coloma de Gramenet (15) i Cornellà de Llobregat (14), entre d'altres).

També hi ha adquisicions a Tarragona (11), Girona (7), Salt (5), Banyoles (4), Manlleu (3), Reus (3), Manresa (3) i Berga (2), entre altres poblacions. Són uns immobles administrats, des de 2021, per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) i que ara passen a ser de la seva propietat. Gràcies al dret de tanteig, en vigor des de 2015, l'organisme ha comprat més de 4.100 pisos. Aquest mecanisme forma part del programa del Govern per impulsar la incorporació de 10.000 habitatges socials fins al 2026. L'any passat en va sumar 544 amb una inversió de 42,1 milions d'euros.