El sector agroalimentari s'enfronta en un futur pròxim a dos desafiaments importants: la rendibilitat i la sostenibilitat. Penso que l'ecoeficiència és la clau per superar-los. Aquest concepte engloba factors com ara una producció d'aliments respectuosa amb el medi ambient i els ecosistemes, mentre es garanteix la rendibilitat i la recerca de l'eficiència. Penso que cal conscienciar tant les institucions com la societat que l'ecoeficiència i la sostenibilitat són les úniques alternatives per fer front al conjunt de reptes socials, econòmics i mediambientals que se'ns acosten.

Primer ens hem de preguntar què és l'ecoeficiència per al sistema agroalimentari. L'ecoeficiència en agroalimentació és una tendència en auge i només es pot assolir a través de la R+D+I. La millora de l'eficiència en l'ús de recursos a la cadena agroalimentària, en la gran majoria dels casos, comporta un progrés mediambiental rellevant. La digitalització, amb un ús més intensiu de les dades, anàlisi de les dades, control precís i integració dels processos, és un vector d'increment molt potent en la millora econòmica i mediambiental de la cadena de valor, demostrable amb indicadors. Aliments més segurs I és que l'ecoeficiència del sector agroalimentari ha de passar per un equilibri entre la producció d'aliments i la preservació del medi rural, natural i social, essent el medi natural la nostra primera matèria, el medi rural la nostra fàbrica i el medi social el nostre transport. D'aquesta manera, aconseguirem una producció d'aliments més segurs que permetin la conservació dels recursos naturals, reduint els impactes negatius al medi ambient i potenciant l'economia circular i rural de la societat. Em sembla que és una obligació de cada professional i de tota la societat buscar una major ecoeficiència dels sistemes productius agroramaders que augmentin la circularitat en el sector agroalimentari.