La revolució digital i tecnològica en què estem immersos està canviant el món en tots els àmbits i tots els sectors. Estar a l'avantguarda de la innovació és clau i, per això, la nova edició d'Expodental, organitzada per IFEMA Madrid en col·laboració amb Fenin (Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària), té com a lema “Tecnologia al servei dels professionals”.

Aquesta fira biennal, que compta amb una forta orientació al negoci, es perfila com a plataforma de presentació de les darreres novetats, avenços, materials, serveis i solucions intel·ligents que canviaran la manera de treballar dels professionals del sector: odontòlegs, ortodoncistes, higienistes, protètics... Els seus més de 23.000 metres quadrats d'exposició repartits en tres pavellons (4, 6 i 8 del Recinte Firal), acolliran l'oferta de 375 marques nacionals i internacionals especialitzades en equipament per a clíniques dentals, implantologia i ortodòncia, instrumental de pròtesis i de clíniques, programari...

Itàlia, país convidat

Amb el doble objectiu de fomentar la visibilitat de la fira fora de les nostres fronteres, així com créixer en expositors i visitants estrangers, la fira redobla esforços per potenciar la figura del país convidat i facilitar-hi l'assistència de les empreses que venen sota el seu paraigua. En total seran prop d'una vintena de marques italianes que aportaran la innovació, les tendències i les novetats del sector al país veí. A més, aquest model de participació intenta fomentar un altre dels punts forts d'Expodental: les relacions de negocis i el networking internacional. D'aquesta manera, Expodental ja s'ha convertit en la cita més important del sector tant dins com fora d'Espanya, i en el punt de trobada per a odontòlegs, estudiants i altres professionals vinculats a la indústria dental.

L'esquema d'organització d'Expodental contempla, a més, la presentació d'un espai diferenciat per al Sector de Formació, que concentrarà la informació sobre la millor oferta acadèmica en graus, postgraus i formació continuada de professionals a través de la participació d'universitats, centres de formació, societats científiques, col·legis professionals i empreses.

Speaker's Corner: reptes i tendències

Amb el focus posat a seguir sent el millor referent de la indústria dental per a tots els assistents, tant expositors com visitants, Expodental ofereix un programa paral·lel i complementari a l'exposició comercial amb més de 40 presentacions repartides entre les dues àrees de Speaker's Corner. D'una banda, l'àrea on les firmes expositores puguin donar a conèixer les seves novetats i convidin els clients i les xarxes de contactes; i, de l'altra, l'àrea de Formació i Gestió, adreçada a empreses de gestió de clíniques i programari, a més d'oferir continguts adreçats als futurs professionals.