Girona, fora del «boom» del turisme a l’hivern

El «boom» del turisme tampoc no frena en ple hivern. Després dels rècords desbocats de l’històric 2023, la bona marxa del sector es manté i Espanya registra el millor gener de tota la sèrie estadística amb creixements disparats. El país va rebre gairebé 4,77 milions de turistes internacionals al gener, amb un fort creixement del 15,3%, i la despesa total dels viatgers es va disparar fins a 6.550 milions d’euros, un 25,5% més, segons les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Tanmateix, els establiments turístics de les comarques gironines no han començat l’any amb bon peu. Els hotels gironins van allotjar durant el primer mes de l’any 124.671 turistes, 2.319 més que el 2023 (+1,9%), però van veure com les pernoctacions van caure considerablement. Els hotels de la demarcació van sumar al gener 213.192 pernoctacions, un 11,3% menys que al gener de l’any passat. Si posem només la mirada en els turistes estrangers, aquests es van incrementar un 13,3% (51.385), però les pernoctacions que van generar (93.537) es van disminuir un 7,8%.

Els mals resultats en el primer mes de l’any no són una excepció als hotels. Els càmpings gironins van rebre al gener 14.668 turistes, un 4,3% menys que l’any passat, segons dades de l’INE. 7.243 d’aquests van ser estrangers, un 8,6% més que el 2023. Les pernoctacions, però es van mantenir pràcticament invariables, van augmentar un 0,05%, amb 22 pernoctacions més.

Per la seva banda, els apartaments van començar l’any amb una important caiguda dels turistes (-31,9%). Dels 4.422 viatgers que van allotjar el primer mes de l’any, 1.349 van ser estrangers, una xifra que va caure un 9,4%. En total es van generar 14.073 pernoctacions, un 30,2% menys que el gener del 2023. Pel que fa a les estades dels estrangers van caure fins a 20 punts.

«Ser un destí líder»

Després de fer-se públics els bons resultats a nivell estatal, el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, va assegurar que «el creixement ininterromput de turistes, i sobretot de despesa turística, ens ha de servir com a estímul per seguir ajudant el sector amb polítiques públiques destinades a millorar els índexs de sostenibilitat social, mediambiental i digital». «Ser una destinació líder és sempre una bona notícia, i hem de continuar treballant per a més d’encapçalar les preferències dels turistes, situar-nos com a referència de la nova indústria del turisme mundial», va afegir.

Gener és un mes tradicionalment de temporada baixa per al conjunt del sector nacional, però no per a les Canàries, que té a l’hivern un dels seus moments de més activitat. De fet, les Canàries va ser la primera destinació principal dels turistes al gener, concentrant el 27,7% de tots els viatgers del país, amb 1,3 milions de turistes i una alça del 9,2%. El van seguir Catalunya, amb més de 958.700 turistes internacionals, un 20,3% més, i Andalusia, amb més de 666.300 viatgers, un 17,4% més.

El Regne Unit continua encapçalant la llista de grans països emissors de turistes al gener, amb 833.416 turistes i un augment del 12,3% respecte al gener del 2023. Des de França en van arribar 571.774, un 18% més que fa un any, i des d’Alemanya van ser 551.305 turistes, un 14,9% per damunt que fa un any).

Despesa disparada

Els turistes que van venir a Espanya van fer despeses a l’organització del viatge i durant la seva estada al país per 6.549 milions d’euros al gener, també un nou rècord després de superar un 25,5% les dades de l’any passat. Una xifra disparada de despeses realitzades pels turistes impulsada pel boom d’arribades i també per la pujada dels preus en què s’ha embarcat el sector.

La despesa mitjana per viatger i l’estada mitjana, dues dades que també il·lustren un turisme de més qualitat al nostre país ofereixen també xifres importants. Cada turista ha gastat una mitjana de 1.294 euros al novembre, un 4,2% més que l’any passat. Cada turista ha gastat una mitjana de 1.374 euros al gener, un 8,9% més que l’any passat, i la despesa per dia també reflecteix aquest creixement, arribant a 158 euros, un augment del 6% interanual.

L’Institut Nacional d’Estadística elabora l’enquesta de despesa turística Egatur, mentre que el Banc d’Espanya calcula a través de la balança de pagaments el volum d’ingressos per turisme del país. Entre totes dues dades, els ingressos d’un i les despeses de l’altre sempre hi ha un desfasament milionari. I és que a l’enquesta de l’INE es computa tota la despesa realitzada pels viatgers, no només la que realment efectuen a Espanya i que repercuteix directament a la nostra economia, sinó que s’inclou també els costos del transport que es pot fer amb una aerolínia estrangera. En el cas de la balança de pagaments, les despeses de transport no estan incloses.

Menys ofertes de feina

En plena campanya de contractació amb motiu de la Setmana Santa dins del turisme i restauració, ves vacants de feina del sector a Espanya durant el febrer van caure un 11% en taxa interanual, segons dades registrades a InfoJobs. Tanmateix, augmenten un 4% respecte al gener, fins a les 16.074 ofertes d’ocupació, cosa que fa que sigui la quarta categoria amb més registre de vacants.

En línies generals, les vacants d’ocupació a Espanya durant el febrer van experimentar una reducció del 4% en comparació del mes anterior i del 8% en taxa interanual, fins a les 180.349 ofertes per treballar a Espanya.

Aquesta caiguda interanual s’explica, segons InfoJobs, perquè la primera meitat de l’any anterior va estar marcada per la tendència generalitzada a l’alça de l’ocupació i la incidència de la reforma laboral en la distribució dels contractes, sobretot en turisme i restauració, un sector en què es va començar a notar l’augment de contractes indefinits i fixos discontinus. Una situació que s’ha mantingut el 2024 i que té el seu reflex en una contractació més gran sota aquestes fórmules en lloc de recórrer a les temporals.

Tot i això, la plataforma d’ocupació indica que les dades de vacants són «moderades» el 2024, i semblen confirmar-se les previsions que apuntaven a «una possible desacceleració del mercat laboral».