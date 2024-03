Més d’una setantena d’hotels gironins busquen un nou propietari

Les comarques gironines compten amb 75 hotels en venda. Girona és la tercera província de tot Espanya amb un nombre més elevat d'establiments hotelers al mercat, només superada per les Balears (84) i Màlaga i seguida molt de prop per Alacant (71), segons dades del portal immobiliari Idealista.

La demarcació va tancar el mes de febrer pràcticament amb el mateix nombre d'hotels en venda que l'any passat, llavors n'hi havia 76, un més que aquest 2024. A Espanya, el nombre d'establiments amb llicència hotelera que es troben a la venda a Idealista ha baixat un 3,5% al febrer davant del mateix mes de l'any passat, encara que segueixen superant el miler d'anuncis, xifra que no abandona des de finals del 2022.

L'oferta d'immobles en venda amb aquestes característiques no ha parat de créixer des de l'esclat de la pandèmia del coronavirus el març del 2020, i va assolir el seu pic l'estiu passat. L'agost del 2023, es superaven els 1.300 anuncis en idealista, un 21% més que ara. Tot i el descens, se superen els 1.000 anuncis en actiu a Idealista.

Pel que fa a l’evolució de l’oferta d’hotels a la venda, 20 de les 50 províncies espanyoles presenten un descens d’estoc, on destaquen les caigudes de Madrid, Barcelona i Las Palmas, per sobre de les 20 unitats. Balears i Màlaga, tot i seguir entre les zones amb més volum d’anuncis, també han registrat descensos per sobre de la dotzena d’unitats.

Una amplia diferència

El nombre d’establiments amb llicència hotelera a les comarques gironines que es troben a la venda a Idealista és molt superior al registrat a la resta de províncies catalanes. Amb 75 establiments al mercat, Girona gairebé compta amb 30 hotels més en venda que Barcelona (48) i supera per més del doble a Tarragona (27) i Lleida (9).

A Espanya, només a 15 províncies l’estoc d’hotels al mercat no superava la desena d’unitats. Són Àlaba, Albacete, Conca, Guadalajara, Guipúscoa, La Rioja, Lleida, Navarra, Ourense, Palència, Segòvia, Sòria, Terol, Biscaia i Zamora.

Alt risc d’impagament

Segons dades publicades el passat mes de gener per Insight View, de l’empresa d’anàlisi creditícia Iberinform, gairebé quatre de cada deu empreses del sector hoteler de les comarques gironines, el 37%, es trobaven llavors en risc «màxim» o «elevat» d’impagament. Una xifra que se situava lleugerament per sobre de la mitjana d’Espanya, on el 34% de les empreses hoteleres estava aquesta situació. De fet, Girona se situava com una de les províncies de tot l’Estat amb un percentatge més elevat de firmes del sector en risc «màxim» o «elevat» d’impagament, només superada per Màlaga (56%), Madrid (54%), Barcelona (49%), Las Palmas (42%), València i Balears (amb 40% a ambdós casos).

En la mateixa línia que Idealista, que assegura que el nombre d’hotels en venda no ha parat de créixer des de l’esclat de la pandèmia, des d’Iberinform consideren que «aquest alt nivell de risc de crèdit reflecteix el fort impacte que va tenir la pandèmia en aquest sector, que va provocar un drenatge de la seva tresoreria en haver d’afrontar càrregues financeres i costos fixos en un context de mínima activitat».