La Cambra de Comerç de Girona, la Fundació Bertelsmann i LIDL Supermercats, amb el suport del Fons Social Europeu, han triat Gemma Gelpí Pallarols, una jove estudiant d'FP Dual a l'institut Montilivi i que treballa en l'actualitat a la Cambra de Comerç de Girona, Ambaixadora de l'Any a Girona pel seu "compromís i implicació en la difusió entre altres joves com ella dels beneficis i alta ocupabilitat d'aquesta modalitat formativa", segons detallen des de la Cambra.

En un acte organitzat a la Cambra de Comerç de Girona, la xarxa Somos FP Dual ha posat en valor la participació de tots els ambaixadors a la xarxa i, especialment, dels tres finalistes que han contribuït de forma més activa durant el 2023 a la promoció i difusió de la Formació Professional Dual.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és incentivar que aquests ambaixadors comptin amb un al·licient que els animi a involucrar-se encara més en els diferents actes que organitza la xarxa i, en definitiva, reconèixer la seva tasca als ambaixadors que han contribuït en major mesura a la difusió d'aquesta modalitat formativa.

Per a l'elecció dels finalistes, els mèrits que s'han valorat són l'assistència a esdeveniments presencials o en línia, creació de contingut audiovisual, publicacions en xarxes socials i incorporació de nous membres a la xarxa.

Amb aquest criteri, la cambra ha nomenat guanyadora i Ambaixadora de l'Any a Girona a Gemma Gelpí Pallarols, que representarà al seu territori a la final nacional, mentre que Iker Currás i Tadeo i Emma Casals i Cordones, han estat triats com a primer i segon finalista respectivament, per la seva destacada implicació en les activitats de la Xarxa i la seva contribució a la lluita contra els estigmes de la societat sobre aquesta modalitat formativa.

La final nacional es durà a terme a la Cámara de España i en l'acte s'escollirà al guanyador del Premi Ambaixador de l'Any 2023, entre els 17 finalistes de cada territori en el qual està present el projecte, que rebrà un "xec formació" per valor de 1.000 euros. El segon i tercer classificats rebran 850 i 600 euros, respectivament.

El guanyador, i el segon i tercer premi, seran seleccionats segons criteris qualitatius que valorarà un jurat professional, a més d'una part del vot que sorgirà d'entre els mateixos finalistes, sempre sense votar-se a un mateix, per garantir la suficient equitat entre les diferents demarcacions camerals.

Somos FP Dual

Fundada el 2018, la xarxa d'ambaixadors Somos FP Dual està formada per joves estudiants o exestudiants d'FP Dual que dediquen part del seu temps lliure a informar i animar a altres estudiants com ells a decidir-se per aquesta modalitat formativa que compta amb una alta ocupabilitat (70-100%). A través de xerrades, esdeveniments, aparicions als mitjans de comunicació i les xarxes socials, aquests joves compromesos comparteixen la seva experiència amb estudiants de tota Espanya.