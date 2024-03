Girona és la sisena província amb més autoconsums actius a la xarxa d’Endesa

Girona va ser el 2023 la sisena demarcació de l’Estat amb més autoconsums connectats a la xarxa de distribució d’Endesa fins a arribar als 14.658, dels quals gairebé la seva pràctica totalitat van correspondre a punts de subministrament individuals (14.356) i la resta van ser equipaments col·lectius (302). Per davant es van situar Tarragona (14.882), Granada (15.198), Màlaga (18.310), Sevilla (32.415) i lidera el llistat Barcelona (57.196).

Els autoconsums connectats a la xarxa de distribució d’Endesa a Catalunya van créixer un 53,3% el 2023 fins a assolir els 93.777 subministraments actius. Durant l’any passat, la filial de xarxes d’Endesa, e-distribució, va connectar més de 43.000 nous subministraments, una mitjana de 120 cada dia. Aquestes xifres multipliquen els poc més de 50.000 autoconsums que estaven actius fins al 2022, impulsats per «la posada en marxa de diverses mesures per facilitar la tramitació d’aquestes infraestructures i millorar la informació als clients», afirma la companyia. Del total d’autoconsums actius a Espanya, Catalunya juntament amb Andalusia concentren el 80%.

D'altra banda, del total d'autoconsums actius a les comarques catalanes on opera e-distribució, el 97,2% corresponen a punts de subministrament individuals, enfront del 2,8% dels contractes vinculats a autoconsums col·lectius. Amb tot, aquests últims han registrat els majors creixements percentuals, amb un augment del 392% en l'últim any en passar dels 541 als 2.664 subministraments actius. De fet, Catalunya lidera els autoconsums col·lectius de l’Estat, amb el 55% de tots els punts de subministrament.

Per demarcacions -a la xarxa d'Endesa-, a banda de Girona, Barcelona ja hi ha en servei 55.168 subministres d'autoconsum individuals i 2.028 de col·lectives; Tarragona en té 14.813 sistemes individuals i 69 de col·lectives; i a Lleida hi ha 6.776 punts individuals i 265 de col·lectives.