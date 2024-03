Inditex tanca el 2023 amb uns beneficis de 5.381 milions d'euros, un 30,3% més que l'any anterior

El grup Inditex va sumar 5.381 milions d'euros de beneficis el 2023, cosa que suposa un 30,3% més que l'any anterior, segons els resultats publicats per la firma aquest dimecres. La companyia va augmentar les vendes un 10,4%, fins als 35.947 milions i en destaca la pujada a les botigues en línia (+16%), assolint els 9.064 milions. Europa, sense comptar l'estat espanyol, va concentrar el 48,7% de les vendes totals; América va representar el 19,6% i Àsia i la resta del món el 16,9%, mentre que pel que fa a l'Estat va ser d'un 14,8%. Aquests resultats permetran a l'empresa fundada per Amancio Ortega pagar un dividend un 28% més alt, fins als 1,54 euros per acció.

Zara i Zara Home van acumular més del 70% de les vendes d'Inditex (26.050 milions), seguida de Bershka (2.621), Pull&Bear (2.359), Stradivarius (2.334), Massimo Dutti (1.839) i Oysho (744).

El marge del resultat brut d'explotació (ebitda) es va enfilar un 13,9%, fins als 9.850 milions d'euros. Per la seva part, les despeses van pujar un 10%, assolint els 10.853 milions, dels quals la meitat van ser en personal.

El grup destaca que vol dur el "model de negoci al següent nivell" i, entre altres coses, apunta a obrir nous establiments de Zara a Los Ángeles i Las Vegas, així com espera "la reobertura" de 50 locals d'Inditex a Ucraïna.