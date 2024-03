Els pizzers napolitans es fixen en una farina gironina

Farinera Coromina, la farinera de cinquena generació nascuda a Banyoles, ha rebut el certificat de l'Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), Marchio di Qualita. Aquest reconeixement internacional la converteix en la primera farinera d'Europa a rebre'l, fora d'Itàlia, en complir els requisits que l'associació ha establert per ser considerada una farina de màxima excel·lència i qualitat per a la pizza napolitana autèntica.

La companyia, que processa cada any 33.000 tones de blat i factura al voltant de 20 milions d'euros, fa un pas més enllà pel que fa al prestigi internacional. Lluís Coromina, director general de l'empresa, sosté que rebre el distintiu de l'AVPN "és una fita realment important per a nosaltres. No només pel fet que podem demostrar que la farina és un ingredient clau i fonamental per fer una bona massa, ja sigui de pa, com també de pizza, sinó per la visibilitat internacional que ens atorga".

Presentació a Barcelona de la certificació AVPN Associacione Verace Pizza Napoletana de la nova farina de la Farinera Coromina de Banyoles. / Pere Duran/ Nord Media

El certificat AVPN s'atorga a establiments que compleixen estrictament els estàndards i tècniques tradicionals de preparació de la pizza napolitana. En relació amb els molins de farina, el certificat AVPN també es pot estendre als proveïdors de farina que compleixen certs criteris establerts per l'associació.

Aquests criteris solen incloure tres aspectes. Per una banda la farina utilitzada a la pizza napolitana ha de complir amb especificacions precises quant al tipus i la qualitat. En general, es prefereix la farina de blat tipus "00", amb un contingut de proteïnes específic que proporciona l'elasticitat i la textura desitjada a la massa. D'altra banda, la farina ha de ser produïda utilitzant mètodes de molta tradicionals que preservin la integritat del gra de blat i mantinguin les propietats naturals. Els molins de farina que obtenen el certificat AVPN solen emprar tècniques de molta acurades que garanteixen la qualitat i consistència del producte final. Finalment, els molins de farina que volen obtenir el certificat AVPN han de sotmetre els seus productes a rigorosos controls de qualitat per garantir que compleixin els estàndards establerts per l'associació. Això pot incloure proves de laboratori per verificar la puresa i qualitat de la farina, així com l'avaluació sensorial per part d'experts en pizza napolitana.

Presentació a Barcelona de la certificació AVPN Associacione Verace Pizza Napoletana de la nova farina de la Farinera Coromina de Banyoles. / Pere Duran/ Nord Media

La Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) és una organització sense ànim de lucre amb seu a Nàpols, Itàlia, que es dedica a preservar i promoure l'autèntica tradició de la pizza napolitana a tot el món. Fundada el 1984 per un grup de pizzaiolos (mestres pizzers) napolitans, l'AVPN s'ha convertit en una autoritat reconeguda a la indústria de la pizza, establint estàndards estrictes per a la producció i preparació de la pizza napolitana.

Des de l'any 1987

Farinera Coromina és una farinera nascuda a Banyoles l'any 1897, fa més de 127 anys. Manuel Coromina va ser el seu fundador i actualment, Lluís Coromina, de la cinquena generació de la família, és el director general de la companyia. La companyia assegura que ha liderat la revolució del pa artesanal i des del 2013 és present a tota Espanya.