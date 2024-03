La inflació interanual es modera cinc dècimes a les comarques gironines

La inflació interanual s'ha moderat cinc dècimes a les comarques gironines i tanca el febrer al 2,7% per la davallada del preu de la llum. Segons recull l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest últim mes el preu de l'electricitat ha baixat un 2,5% i ara és un 11,3% més barata que l'any passat. En paral·lel, els aliments -que formen part del cistell del dia a dia- també continuen moderant-se. Al febrer han baixat quatre dècimes i omplir la nevera ara és un 4,7% més car que fa un any (lluny de mesos enrere en què l'encariment superava els dos dígits). Tot i aquestes davallades, la demarcació tanca febrer amb un lleuger encariment dels preus del 0,2%. Entre d'altres, pels augments del transport, l'aigua o els allotjaments turístics.

Tot i que els preus continuen essent un 2,7% més alts que fa un any, la baixada del cost de la llum i els aliments, entre d’altres, ha permès fer caure en cinc dècimes la inflació interanual respecte al mes de gener a la demarcació de Girona. També hi ha contribuït la campanya de rebaixes, que això sí, frena la davallada de preus dels productes habituals respecte al gener. En concret, la roba és un 2,5% més barata en relació al primer mes de l'any, en què va caure gairebé dotze punts per l'efecte dels descomptes de principis d'any. Una tendència similar a la del calçat, un altre dels productes que més cauen en època de rebaixes. En aquest cas ho fa un 2%.

A banda, altres productes i serveis que han baixat de preu aquest mes de febrer són, per exemple, aparells audiovisuals i de fotografia que ho fan un 1,2% o els serveis culturals i esportius que s'han abaratit un punt i mig respecte el mes de gener. Serveis com les cures personals o els aparells domèstics registren increments moderats que no superen l'1%.

Proximitat de la Setmana Santa

Tot i la caiguda de tots aquests serveis i productes, la realitat és que a les comarques gironines s'ha tancat el febrer amb un lleuger increment dels preus d'un 0,2%. Això es deu, bàsicament, a la proximitat de les vacances de Setmana Santa, que aquest any serà a finals de març.

En aquest sentit, destaca la crescuda d'un 4,2% dels paquets turístics respecte al mes de gener. Més rellevant és l'increment d'aquests productes si els comparem amb el febrer de 2023. En aquest cas, la pujada és de deu punts. El motiu és que l'any passat la Setmana Santa se celebrava a principis d'abril.

En paral·lel, els serveis d’allotjament, vinculats directament al turisme també creixen respecte al gener. Ho fan un 9,2%. Una xifra que se’n va a més de deu punts si ho comparem amb el febrer de 2023.

Altres indicatius que han anat a l’alça aquest febrer són les assegurances, que en part van lligades als viatges i, per tant, es poden veure afectats també per les vacances. La pujada aquí, però, és més moderada i no arriba als dos punts. Els serveis de transport han crescut un 2,6%, mentre que la utilització de vehicles personals ho ha fet un 1,8%.

Un altre dels increments rellevants a la demarcació de Girona ha estat el dels subministres d’aigua a les llars, que s’ha incrementat un 3,5% respecte al mes passat, després de tancar el mes de gener pla. Altres productes que han vist com creixien de manera més modesta són el tabac (1,6%), els mobles (1,5%) o l’alcohol (0,5%).

La inflació a Catalunya es redueix sis dècimes

L'Índex de Preus de Consum (IPC) es va reduir sis dècimes fins al 2,7% al febrer a Catalunya en comparació amb el mes de gener. Una rebaixa marcada per la moderació dels preus de l'electricitat, un 3,2% menys que un mes enrere, i amb una variació anual d'un -12%, mentre que els aliments van retrocedir un 0,2% respecte al primer mes de l'any i un taxa anual del 4,8%. Al conjunt de l'estat espanyol, la inflació es va situar una dècima per sobre de la catalana, en el 2,8%, reculant sis dècimes respecte al gener.

L'Estat registra una taxa lleument superior

Al conjunt de l'Estat, la taxa de variació anual de l'IPC es va situar en el 2,8%, sis dècimes per sota la registrada al gener. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, els grups que van destacar per la seva influència en la disminució de la taxa anual van ser l'habitatge, que es va reduir 4,2 punts, fins al -2,7%, i els aliments i les begudes no alcohòliques, amb una taxa anual del 5,3%, 2,1 punts per sota la del mes anterior i menor des del gener del 2022.