No t'has inscrit a la jornada sobre talent? Encara ets a temps de fer-ho!

Atraure i fidelitzar al talent perquè es converteixin en clau per garantir l'èxit d'una organització seran alguns dels conceptes que es posaran sobre la taula durant la jornada "Atracció i Fidelització del Talent" que tindrà lloc el pròxim 19 de març organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb el patrocini del Grup Montaner, empresa consultora de recursos humans i la Universitat de Girona. La sala d'actes de la Cambra de Comerç serà l'escenari de la jornada per la qual passaran diferents professionals del món empresarial, docent i universitari que debatran i exposaran les seves experiències al voltant de l'atracció del talent.

Les inscripcions per assistir a la jornada són gratuïtes, i si encara no ho has fet és molt senzill i pots fer-ho aquí.

La jornada s'obrirà a les 10 del matí amb la benvinguda per part de Josep Callol, director de Diari de Girona. La primera ponència programada serà la d'Eva Espinosa, responsable de selecció i headhunting a Grup Montaner. A continuació tindrà lloc la taula d'experts amb el títol "Atracció i fidelització del talent" que comptarà amb la participació de Sílvia Miró, Directora de l'Àrea de Treball a PIMEC; Ferran Mendoza, Director de Recursos Humans a l'empresa Puratos; Eva Espinosa, Responsable de selecció i headhunting a Grup Montaner i Marcel Swart, professor de recerca a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (lCREA) i membre del Departament de Química i l'Institut de Química Computacional i Catàlisi. Al voltant de 2/4 de 12 del migdia tancarà el debat la visió des del món universitari que donarà el doctor Joan Andreu Mayugo, Vicerector de Personal de la Universitat de Girona.