La Generalitat capta un rècord de 880 milions d’inversió estrangera el 2023

La inversió estrangera captada per la Generalitat de Catalunya ha batut tots els rècords. A través d’ACCIÓ, la seva agència per a la competitivitat de l’empresa, ha atret una injecció de 880 milions d’euros d’inversió procedents de l’estranger el 2023. Es tracta d’un 42% més que l’any anterior i la xifra més alta de la sèrie històrica, que arrenca l’any 1985.

Això s’ha traduït en la creació de 4.533 llocs de treball, un 31% més que el 2022, i la materialització de 112 projectes d’inversió d’empreses estrangeres, un 19% més que l’any anterior, segons el balanç de Catalonia Trade & Investment, la unitat d’Inversió i Empreses Estrangeres d’ACCIÓ. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, destaca que “són xifres extraordinàries, de rècord, que demostren com és de competitiva és Catalunya en l’entorn empresarial, que els inversors internacionals confien en el nostre país i que tenim tots els ingredients perquè es puguin fer inversions amb garanties i amb potencial de creixement”.

Les iniciatives industrials concentren la inversió

El 67% de la inversió estrangera captada per la Generalitat de Catalunya el 2023, un total de 592 milions d’euros, va ser de tipus industrial. Per sectors, van destacar els projectes d’inversió d’empreses de l’àmbit de les TIC i electrònica, amb un 26% dels casos, les ciències de la vida, amb un 14%, l’automoció – mobilitat, amb un 12%, els videojocs, amb un 11%, i l’alimentació, amb un 10% dels projectes.

El secretari d’empresa i competitivitat, i conseller delegat d’ACCIÓ, Albert Castellanos i Maduell, subratlla que “estem immersos en un procés de transformació del model productiu i de diversificació de les inversions, com demostra el nombre de projectes greenfield o dels que contribueixen a la transformació verda i digital de les empreses”. Per Castellanos, Catalunya té un mix molt atractiu per decidir establir-s’hi, combinant factors com la facilitat d’accés a la tecnologia i la innovació, la capacitat de captació de talent local i internacional, la situació geogràfica i la qualitat de vida per a l’activitat empresarial.

Diversificació de països inversors

L’origen geogràfic de les inversions estrangeres està molt diversificat. I, de fet, per primera vegada s’ha superat el llindar dels 30 països diferents. Els països des d’on s’han materialitzat més projectes, però, són els Estats Units, un 21% del total, França, un 13%, i el Regne Unit, un 9%.

D’altra banda, un 42% dels projectes d’inversió han estat greenfield, és a dir, d’empreses estrangeres que fins ara no estaven establertes a Catalunya. El 58% restant són empreses que ja estaven al país i que han ampliat o han fet noves inversions.

Així mateix, enguany per primera vegada s’ha analitzat l’impacte dels projectes d’inversió estrangera captats en les transformacions digital i verda. El 40% de les iniciatives materialitzades el 2023 hi tenen una vinculació directa i han generat 1.900 llocs de treball, el 42% del total.

600 projectes d’inversió en cartera

Pel que fa a les previsions de futur, actualment ACCIÓ està treballant amb una cartera de gairebé 600 projectes d’inversió. De fet, prop del 50% de les empreses, que han invertit a Catalunya el 2023 amb l’assessorament del Govern, asseguren que preveuen tornar a fer-ho en el futur.

El volum d’inversió atret per ACCIÓ en els últims cinc anys (2019-2023) arriba als 2.955 milions d’euros, un 90% més que el quinquenni anterior (2014-2018). En aquests darrers cinc anys s’han creat prop de 20.000 llocs de treball, gràcies a les inversions de multinacionals a Catalunya, un 23% més que el quinquenni anterior.