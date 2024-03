Javier Sin: "Spock vol ajudar a tots els consumidors a disposar d'una tarifa energètica competitiva"

L'emprenedor gironí i soci de l'startup Spock, Javier Sin, és el convidat del capítol número 30 de Girona Valley, el podcast de Diari de Girona i l'agència de comunicació digital La Factoria dedicat a les idees, la innovació, el talent i l'empresa a la demarcació de Girona. Sin presenta el projecte Spock, que és una plataforma que organitza compres col·lectives d'energia i el seu objectiu és agrupar petits consumidors per negociar, conjuntament, una factura energètica sigui d'electricitat o gas. Actualment, Spock opera a tot l'Estat, té gairebé 50.000 clients i desitja arribar a final d'any als 100.000.

L'startup Spock va néixer el novembre de 2022 a Barcelona i està formada per quatre socis: Javier Sin i Albert Basté van ser els fundadors i després es van incorporar el gironí Quim Falgueras -afincat de fa anys a Sant Cugat del Vallès- i Víctor Fernández en el projecte de digitalització i l'experiència en l'usuari digital. "Quim Falgueras ens dóna tota l'experiència en l'emprenedoria i ens ajuda molt en la presa de decisions", destaca Sin de Falgueras, pel seu valor en grans reptes com en el seu moment va ser Intercom.

Spock té com a missió principal "ajudar a tots els consumidors a disposar d'una tarifa competitiva perquè la factura elèctrica cada dia és més complexa". És una idea que neix en l'era de la digitalització i basada en una plataforma de serveis transversal, on el secret és tenir com més clients possibles per obtenir els millors beneficis per als seus interessos: "Spock el primer que et vol dir és si estàs bé o malament. I si estàs bé, t'ho diu francament, 'estàs bé no cal que facis res'. I si estàs malament ja t'ajuda a participar en la compra col·lectiva. l el que volem és que l'usuari pagui el menys possible i que aquestes condicions es mantinguin al llarg del temps", exposa Sin, que deixa clar que Spock "no fa una oferta de captació sinó que el que fa és obtenir unes condicions econòmiques competitives".

Amb relació al sistema que aplica aquesta plataforma catalana, el cofundador utilitza el símil del que fan els peixos petits per combatre els grans. "El que fem és agrupar petits consumidors per simular ser un de molt gran. I després, amb la dimensió gran, el que fem és captar l'interès de les comercialitzadores elèctriques perquè els clients tinguin un bon preu."

Els usuaris ens haurem d'acostumar cada vegada més a les compres col·lectives i, en aquest sentit, les adquisicions que promou Spock són totalment transparents i s'adjudiquen davant del notari i permeten a les comercialitzadores proposar la millor oferta possible per als seus interessos. I amb aquest objectiu, el desembre es va obrir una nova compra col·lectiva amb Grinch Energètic que, una vegada tancada a finals de febrer, va comptar amb 23.329 inscrits.

Pel que fa el futur, Sin considera que es valorarà cada més els paràmetres d'energia verda i aspectes com la sostenibilitat. Però també alerta sobre el desconeixement que cal tenir en compte. "El que ens trobem a Internet i les xarxes socials són preus de l'energia molt competitius però a canvi d'un preu del terme mitjà elevadíssim. Llavors és quan has de tenir unes petites nocions per saber si aquella oferta és bona o dolenta."