Pere Aragonès presideix avui la gala de l’Empresa de l’Any 2023 Banc Sabadell

El president Pere Aragonès presidirà avui la gala anual Empresari de l’Any 2023 Banc Sabadell, just el mateix dia en què signarà la convocatòria d’eleccions anticipades per al proper 12 de maig. El món econòmic i social tornarà a reunir-se a la sala gòtica de la Llotja a Barcelona en un acte al qual també té previst assistir-hi la consellera d’Economia, Natàlia Mas, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegat del Govern, Carlos Prieto, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres autoritats, a més dels principals representants de Prensa Ibérica, la companyia editora d’aquest diari. Està prevista l’assistència d’uns 300 representants d’empreses, institucions i entitats de Catalunya.

Durant la gala, que compta amb el segell d’esdeveniment sostenible, acreditat per l’empresa BGreenly, es lliuraran també els guardons Empresa familiar, Empresa+Sostenible, Empresa+Innovadora, Empresa+Internacional i Empresa+Inclusiva, a més d’Empresa+Indústria 4.0.

El jurat que atorga els premis està conformat per diferents personalitats de l’àmbit socioeconòmic de Catalunya, totes de reconegut prestigi i trajectòria. Es tracta d’Albert Castellanos, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat com a president del jurat; Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Albert Sáez, director d’El Periódico; Fèlix Noguera, director general d’El Periódico; Xavier Comerma, director general adjunt de Banc Sabadell; Lluís López, director de Comunicació i Relacions Institucionals del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB); Jordi Romañach, director de Comunicació i Relacions Institucionals a Catalunya d’El Corte Inglés; Núria Burguera, directora de Comunicació del Port de Barcelona; Antoni Cañete, president de Pimec; Ana Sesé, directora de Comunicació de l’IESE; Salvador Guillermo, director d’Estudis i Economia de Foment del Treball; María Díaz, directora de Comunicació, Marca i Relacions Institucionals d’Esade; Josep Santacreu, president de la Cambra Comerç de Barcelona; Núria Rodríguez, directora de Medi ambient i Responsabilitat Social de Naturgy; Ángel Hermosilla, secretari general del Col·legi d’Economistes; Xavier Gispert, director de Comunicació de Cellnex; Mar Galtés, Corporate Development Director de Tech Barcelona; Mercè Conesa, consellera delegada de Barcelona Global; i Joan Angulo, director de Màrqueting Corporatiu de Fira de Barcelona. En la reunió del 13 de febrer van triar els guardonats d’entre les candidatures presentades, amb l’excepció del nou guardó Empresa + Indústria 4.0, que va ser posterior.

Els premis són un referent en el panorama socioeconòmic de Catalunya des de fa més de quatre dècades i volen posar en valor l’esforç del teixit industrial català i la seva aportació a la construcció d’una societat cada dia més equitativa, rica i progressista.

Puig, premiada l’any passat

Puig, que prepara la seva possible sortida a borsa, que suposaria una de les estrenes més grans en el parquet dels últims anys, va ser la companyia guardonada en l’edició de l’any passat, que es va celebrar al febrer. Per la seva banda, Carlos Bartomeu, president d’Iryo, va ser reconegut com a Empresari de l’Any 2022.