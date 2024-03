Moventia: Un segle plantant cara a les adversitats per continuar creixent

Si alguna cosa defineix Moventia és la seva capacitat de convertir la dificultat en oportunitat. Miquel Martí Adell va fundar la companyia el 1923 per donar servei d’autobús urbà a Sabadell i aviat es va estendre a Barcelona. Durant la Guerra Civil va perdre tota la seva flota, col·lectivitzada, però va tornar a construir-la de zero. "Per a nosaltres és una inspiració. Demostra que, davant un problema, cal capgirar la situació", explica la seva neta i vicepresidenta, Sílvia Martí.

La firma, guardonada amb el Premi Empresa Familiar, ha superat els moments complicats creixent. Fins a arribar al seu centenari, el 2023, en plena expansió internacional, diversificant el negoci i encarant l’ascens de la quarta generació. Avui s’estructura en dues grans divisions: Moventis, de transport col·lectiu, dedicada als serveis d’autobús urbà i interurbà, de lloguer d’autocars i altres com la bici compartida, i Movento, enfocada en la mobilitat privada i que gestiona una àmplia xarxa de concessionaris i tallers.

Perdre el 1982 la seva principal concessió, el servei de transport a Sabadell, va tornar a posar en dificultats la companyia. I aquest va ser el detonant de la seva expansió per Catalunya. Va optar per associar-se amb un altre operador, Sarbus. El 2004, després d’aconseguir tota la propietat, va apostar per créixer accedint a nous concursos i adquirint companyies com Sarfa i Casas, sense relleu generacional. Amb el turisme en ple auge, també es va obrir al transport turístic i discrecional.

Mentrestant, Movento va anar ampliant la seva xarxa de concessionaris amb fortes inversions. Fins a trobar-se amb la crisi del 2008 en una situació de palanquejament. "L’empresa va seguir el llegat de la primera generació, de compromís, esforç i determinació", afirma la vicepresidenta. Va sortir del sot el 2012 amb la capacitat per reforçar-se amb noves adquisicions.

Aprendre del que havia passat

Poc després, Moventia va guanyar el primer servei de bici pública a Hèlsinki, per seguir en altres ciutats europees i llatinoamericanes ja a través de la spin-off Inurba Mobility. Aprenent del que va passar a Sabadell, davant el venciment de diverses concessions a Catalunya el 2028, l’empresa va apostar per la internacionalització. Va aconseguir el primer servei de transport a França, però la gran expansió va arribar amb el primer servei de transport a la Meca, que opera plenament des del 2023, traslladant en les jornades de més afluència fins a 360.000 passatgers al dia. A més, va sumar 23 línies més a l’Aràbia Saudita i va obrir filial al país, que ocupa 1.200 persones, el 16% de les 7.400 que treballen en la companyia. I gràcies al coneixement acumulat com a gran operador, prepara l’entrada a nous mercats internacionals.

La descarbonització de la flota ja es porta a terme a les noves concessions. El compromís és arribar a les zero emissions el 2035 amb l’electrificació i l’ús de biocombustibles en les flotes urbanes. En el desplegament del cotxe elèctric privat, "no s’ha recolzat degudament ni amb ajudes a la compra ni amb punts de recàrrega", diu Martí.

Responent a les noves tendències de pagament per ús, la divisió de mobilitat privada Movento ha desplegat noves solucions de cotxe multiusuari o de subscripció que permeten escollir en cada moment el vehicle que millor s’adapta a cada necessitat.

A Catalunya, Moventia es concentra a oferir un nou servei intermodal. "Apostem pel model publicoprivat, que és el més eficient en l’àmbit metropolità, amb la integració òptima de tren, autobús, metro i bici", defineix la directiva. Guanyar el servei interurbà de connexió de l’Hospitalet amb el Baix Llobregat i altres municipis és un dels últims èxits d’una empresa, que s’autodefineix com a "multinacional amb l’ADN familiar".