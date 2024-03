El fons per rehabilitar habitatges puja als 430 milions d'euros

Ahir, 18 de març, la ministra d'Habitatge i Agenda Rural va anunciar en el Senat que durant el dia d'avui, en el Consell de Ministres s'aprovarà la repartició de 430 milions d'euros del fons per tal de poder rehabilitar habitatges, edificis públics i espais urbans; i a més, construir habitatges assequibles. Aquest fons es destinarà a totes les comunitats autònomes del país.

El passat mes de gener es va acordar en la Conferència sectorial que es destinaria un fons per a la rehabilitació i construcció d'edificis assequibles, entre altres. En aquesta conferència es va fer molt èmfasi per continuar amb la implementació de les inversions del Pla de Recuperació en cooperació amb les administracions autonòmiques. I avui, es complirà amb aquesta repartició de fons per començar aquest procés de millora.

La repartició de fons per a l'habitatge

Per poder acordar el millor pel país, en aquesta reunió, hi ha participat el Govern central i les comunitats autònomes i, s'ha aprovat per unanimitat l'assignació de fons; la qual, se suma als 3.500 milions transferits en exercicis anteriors. I a més a més, s'hi inclouen 600 milions més procedents del Pla de Rehabilitació d'Edificis compromesos en convenis amb els ajuntaments. Amb aquest fons s'arribaran a superar els 500.000 habitatges rehabilitats.

Isabel Rodríguez / EFE/ J.J.GUILLEN

El nostre objectiu és que el 2030 hàgim arribat al milió d'habitatges rehabilitats Isabel Rodríguez

El Pla de Recuperació del Govern

Aquest pla té com a objectiu impulsar la rehabilitació d'habitatges, barris i edificis residencials amb un programa de 2.970 milions d'euros. L'objectiu pel segon trimestre del 2026 assumeix una rehabilitació d'uns 510.000 habitatges. Això implicarà uns 71.000 habitatges anuals rehabilitats.