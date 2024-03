L’Associació Gironina d’Empresàries celebra el seu 30è aniversari

L’Associació Gironina d’Empresàries (AGE) celebra els seus 30 anys d’història amb actes a diferents punts del territori. L’entitat va celebrar un «showroom» el passat dijous a la botiga ARCmoda de Banyoles, una jornada que repetirà a l’establiment Chesco de Platja d’Aro el pròxim 18 d’abril i el 9 de maig a Blaudeblaus de Tossa de Mar.

La presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries, Maria Rosa Agustí, explica que l’objectiu d’aquests actes és «potenciar el comerç de proximitat» i alhora «fer visible que la moda no és condicionat de com poder-te empoderar, pots anar vestit com sigui però sempre sota la teva personalitat».

Acte celebrat a la botiga ARCmoda de Banyoles / Barbut fotògraf

Maria Rosa Agustí, celebra els 30 anys d’història de l’entitat i assegura que «hem fet molt camí». Tanmateix, considera que «encara ens queden moltes coses per acabar de perfilar», ja que «la situació de la dona a nivell empresarial s’està veient que estem perdent un percentatge important dintre de les directives i alhora a moltes coses estem anant enrere», afirma.

La presidenta de l’AGE detalla que l’associació es va crear amb l’objectiu de què les dones estiguessin «presents en la presa de decisions i la nostra visió sigues escoltada». «Avui això ja passa, però hi ha moltes coses encara que no estan resoltes perquè encara hi ha una visió força patriarcal», afegeix.

A més d’aquests actes, amb motiu del 30è aniversari, l’AGE també va organitzar una recollida de fons per a les diverses entitats solidàries que formen part de l’associació.