El preu dels cereals, per sota dels costos de producció

Els baixos rendiments en la producció de cereals, provocats per la sequera i l'increment de les importacions de cereal d'Ucraïna i Rússia, han estat determinants per a la caiguda del preu, que ja se situa per sota dels costos de producció. En aquest sentit, Santi Vergé, responsable de cultius herbacis a la FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya), argumenta que “l'alça dels costos, al costat d'un preu a la baixa del cereal, compliquen la situació d'un sector fortament afectat per la sequera des de fa dos anys. La manca d'aigua provoca una reducció de la productivitat i els marges de rendiment per hectàrea són escassos. Així mateix, hem de fer front a una escalada baixista del mercat, amb preus molt inferiors als darrers 4 o 5 anys”.

Només fent una comparativa de l'últim any, la caiguda mitjana dels preus dels cereals és del 35%, cosa que equival a uns 110 euros per tona, segons dades de Mercolleida. En concret, entre març del 2023 i març del 2024, el preu del blat de moro ha passat de 315 a 202 euros per tona; el blat de 320 a 213 i l'ordi de 308 a 203. Hem de tenir molt en compte que un factor rellevant en la caiguda dels preus és l'increment de les importacions procedents d'Ucraïna: gairebé el 75% del blat i més del 30% del blat de moro que exporta Ucraïna es destina a Espanya i, a causa de la guerra, s'han eliminat els aranzels i les quotes de les importacions procedents d'aquest país com a mostra de solidaritat pel conflicte bèl·lic.

Més producte procedent de Rússia

Paradoxalment, segons dades d'Eurostat, la Unió Europea ha multiplicat durant el 2023 la compra de cereal procedent de Rússia. Aquesta campanya 2023/24, Rússia ha exportat 2,23 milions de tones de cereals i lleguminoses a la UE, més del doble que la campanya anterior (968.000 tones). És lògic que s'hagi reclamat al Departament d'Acció Climàtica de Catalunya mesures per revertir la situació dels productors i les cooperatives davant de la caiguda del preu del cereal.