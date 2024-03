Carme Hospital és guardonada amb el Timó d’Or 2023

La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre ha fet entrega aquest dimecres dels guardons Timó 2023 que l'associació lliura amb la col·laboració de la resta d'entitats del Grup Costa Brava Centre.

L'acte, que ha tingut lloc al restaurant La Sala de l'Isaac de Llofriu, ha reconegut amb el seu màxim distintiu, el Timó d'Or Carme Hospital, presidenta d'Aromar Hotels & Restaurants, del patronat de la Fundació Jordi Comas Matamala i membre de les diferents entitats del Grup Costa Brava Centre. El Timó ha estat entregat per la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Hallé, en reconeixement a la seva trajectòria en el turisme de la Costa Brava.

D'altra banda, Turisme Rural Girona ha estat reconegut amb el Timó d'Argent. El seu president, Ramon Corominas, ha recollit el premi amb motiu del seu compromís amb el territori i potenciar l'agroturisme i el turisme rural a les comarques gironines i en revitalitzar la vida en municipis ubicats en espais únics.

Durant l'entrega de premis s'ha fet també el lliurament de diversos guardons més: el distintiu pels 25 anys d'activitat ha estat pel Restaurant Can Saló de Palau-sator.

S'ha lliurat un diploma de qualitat a la Cambra de Comerç de Palamós en reconeixement al lideratge de l'entitat per impulsar el Compromís per a la Sostenibilitat Turística comarques de Girona Biosphere. El premi proveïdor ha estat per a Energèstic com a col·laborador de confiança especialitzat en l'hostaleria i el turisme en temes energètics.

L'entrega dels guardons Timó 2023 s'ha realitzat en el marc de l'assemblea general ordinària 2024 de l'associació i també ha comptat amb deus conferències: 'Sumar per pagar menys: compres col·lectives d'energia i autoconsum compartit' a càrrec de Javi Sin d'Energèstic i 'Balanç de la temporada 2023 i perspectiva del sector turístic 2024' a càrrec de Roser Prats de Caixabank.