Si fas teletreball, saps que et poden fer deduccions a la Renda?

S'apropa la campanya de la Renda 2023 i de segur que tens molts dubtes al respecte: l'IRPF, imports mínims, què puc desgravar, què haig de declarar, etc. La veritat és que fer la Renda és un món a part. Avui et venim a explicar una cosa que de segur no sabies sobre la Renda i és que et pots deduir certes despeses si fas teletreball.

El teletreball i la renda

Si ets autònom tindràs diverses reduccions fent teletreball; però, i si soc assalariat? Puc desgravar-me algunes despeses per fer teletreball?

Soc assalariat i faig teletreball: les meves deduccions

Si treballes per un empresari com a assalariat i fas teletreball també tens dret a deduir-te certes despeses en la declaració de la Renda; pren nota!

En aquest cas concret, només et podràs deduir 3 despeses:

Despeses d'assistència jurídica derivades de procediments contra l'empresa que treballes. Si estàs treballant per una empresa i t'acomiaden i no hi estàs d'acord, pots fer una demanda per acomiadament. Doncs aquestes despeses te les podràs desgravar en la Renda. Un altre cas, si vas a judici per reclamacions salarials o indemnitzacions, també. Tot el que sigui derivat d'un desacord o conflicte entre l'empresa i tu i, necessiti passar per via judicial, podrà ser desgravat. Les cotitzacions a la Seguretat Social, els drets passis, les escoles d'orfes o entitats similars i les mutualitats dels funcionaris. Les quotes dels sindicats o col·legis professionals, sempre que sigui necessari per a fer l'activitat laboral. A més, com a màxim es podran desgravar 500 euros anuals.

I què passa amb les despeses d'Internet i la llum? Segons la Llei del Teletreball, l'empresa ha de ser qui subministri aquests serveis al seu treballador, igual que, els materials necessaris per fer la seva feina. Exemples: cadira ergonòmica o ordinador.

Soc autònom i teletreballo: les meves deduccions

Si ets autònom i tens la teva oficina a casa, millor que millor. Segons l'Associació pel Progrés de la Direcció, si l'habitatge és de la seva propietat, podrà deduir-se diverses despeses en l'IRPF. Això només serà vàlid si la persona ha declarat l'habitatge en el règim d'autònoms.

Les despeses que em puc deduir sent autònom:

Les despeses de la comunitat de propietaris Els interessos de la hipoteca L'assegurança de l'habitatge Compra de material per teletreballar: ordinador, impressora, mobiliari, etc. Despeses dels subministraments, com la llum, l'Internet, el telèfon, etc. Una recomanació per evitar problemes amb el telèfon és tenir un mòbil a part. Així doncs, la factura d'aquell telèfon es podrà deduir sense problemes.

És important sempre demanar una factura per tal de poder fer les deduccions, si no serà impossible.

Fes la declaració de la Renda i desgravat despeses per fer teletreball / CC0

En cas de viure de lloguer, podràs deduir una part de les despeses de la comunitat de propietaris, interessos de la hipoteca i assegurança de l'habitatge, sempre que es demostri que l'habitatge també serveix com a lloc de treball o oficina.

L'espai de treball l'has de delimitar per tal de no tenir problemes. Si del teu habitatge necessites el 25% de l'espai per fer teletreball, et podràs desgravar aquest 25% i no, més. Per això és tan important delimitar-ho tot molt bé i separar el tema personal del laboral amb factures, espais delimitats, etc.