Les contractacions per Setmana Santa creixeran un 21% a les comarques gironines

El mercat laboral gironí encara la Setmana Santa amb bones perspectives. Segons un informe de Randstad, empresa especialitzada en ocupació i recursos humans, durant aquests dies es crearan a les comarques gironines uns 2.490 llocs de treball, un 21,7% més que l’any passat.

Catalunya registrarà 16.700 contractes nous derivats de les activitats de les vacances de Setmana Santa, un 19,9% més que el 2023, que suposaran prop del 14% del total de les contractacions que s’esperen per a aquestes dates al conjunt d’Espanya.

Les quatre províncies catalanes tindran més contractacions en comparació amb la Setmana Santa del 2023. Girona lidera el creixement percentual seguida per Lleida (+21,3%), Barcelona (+20,6%) i Tarragona (+14,2%). Barcelona incorporarà uns 11.400 professionals per aquestes dates, segons l’informe de Randstad que recull informació dels sectors de transport, hostaleria i entretenimen.

«Malgrat l’entorn econòmic d’incertesa i moderació en el creixement de l’ocupació, la contractació per Setmana Santa registra dades molt positives des del final de la pandèmia», afirma el director de Treball Temporal de Randstad a l’est d’Espanya, Oriol Domínguez. «En aquest 2024, es manté la mateixa tendència, generant ocupació majoritàriament en l’hostaleria, que concentra gran part de la demanda laboral», detalla Domínguez.

Al conjunt d’Espanya, Randstad preveu que se signin prop de 116.170 noves contractacions, un 18,6% més que la Setmana Santa de l’any passat, sobretot per la bona marxa de l’hostaleria, que superarà els nivells que tenia abans de la pandèmia de la covid-19.

El turisme, optimista

Les bones previsions també acompanyen al sector turístic gironí. L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) asseguren que encaren Setmana Santa amb «molt bones perspectives d’ocupació». Segons l’entitat, el 81% dels apartaments de l’interior i del Pirineu estan reservats, amb una mitjana de 4,3 nits, mentre que a la costa el nombre de reserves supera el 50%, amb 4,4 nits de mitjana.

No obstant, l’entitat assegura que per les vacances de Setmana Santa hi ha una gran activitat de reserves d’última hora i si es confirma el bon temps, la previsió és que l’ocupació a l’interior i Pirineu arribi gairebé al 100%, especialment els dies festius, i al voltant del 80% a la costa.

Quan falten pocs dies per a l’inici de Setmana Santa, les reserves als allotjaments rurals a Catalunya també continuen creixent i tot apunta que tancaran amb dades d’ocupació del 62% a les comarques gironines, segons dades de la plataforma EscapadaRural.