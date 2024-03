El lloguer s’encareix un 106% a Girona en l’última dècada

Girona és la capital de província catalana on més s’ha incrementat el preu del lloguer en els últims 10 anys. Segons un informe del portal immobiliari Fotocasa, arrendar un pis a Girona ciutat s’ha encarit un 106% des del 2014.

El lloguer s’ha incrementat més d’un 80% de mitjana a les quatre capitals de província de Catalunya en l’última dècada. A Barcelona –la ciutat més cara per llogar– s’ha incrementat un 88%; a Tarragona, un 71%; i a Lleida, un 60%.

Segons un comunicat de Fotocasa, llogar un pis de 80 m2 a la capital catalana costava de mitjana 909 euros fa deu anys i ara, 1.700 euros. A Girona, el preu d’un pis similar ha passat de 586 a 1.200 euros mensuals; a Tarragona, de 547 a 936 euros; i a Lleida, de 415 a 664 euros.

El portal ha creat un observatori del preu de l’habitatge de lloguer a zones tensionades coincidint amb l’entrada en vigor dissabte passat a Catalunya de l’índex de preus creat pel Govern per intentar frenar l’escalada de rendes. A banda de Girona, alguns municipis també el 100% de l’increment del preu del lloguer, com Badalona i l’Hospitalet de Llobregat.

Entre els municipis amb més volum d’oferta d’habitatge de lloguer, Badalona és el que ha registrat una pujada més pronunciada en passar de 680 a 1.440 euros al mes per un pis de 80 m2, fet que suposa un augment del 112%. El segon municipi on el lloguer ha crescut més és l’Hospitalet de Llobregat, en passar de 728 a 1.520 euros al mes en aquests deu anys, un 109% més. A continuació el segueixen Terrassa, on les rendes han augmentat un 81%; Sitges, amb una pujada del 79%; i Sant Cugat del Vallès, amb un 70% més.

«El preu a les localitats catalanes està en màxims, després d’un escalfament molt significatiu després de l’impacte de la pandèmia», assegura María Matos, directora d’estudis i portaveu de Fotocasa.

«De fet, l’anàlisi mostra com Catalunya i les seves províncies es troben en una situació crítica en què l’encariment del lloguer sembla no tenir fre i suposa un obstacle per al 40% dels que interactuen en aquest mercat», afegeix Matos.