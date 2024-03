La Cambra de Comerç de Girona i MicroBank signen un conveni de col·laboració per incentivar projectes empresarials innovadors

El president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, Jaume Fàbrega, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª Gonzàlez, han signat un conveni de col·laboració entre les dues entitats per tal de facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Gràcies a aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'un milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En virtut d’aquesta col·laboració, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social. A banda, també es finançaran projectes empresarials amb caràcter innovador.

Josep Mª Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, ha destacat que “l’objectiu d’aquest acord és dinamitzar l’activitat emprenedora de les comarques gironines i facilitar l’accés al crèdit a tots els segments”. Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 30.000 euros o de 50.000 euros en el cas de que es tracti d’una iniciativa innovadora. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per la Cambra de Comerç de Girona.

La Cambra de Comerç de Girona i MicroBank signen un conveni de col·laboració / Cambra de Comerç

2.079 projectes a Catalunya

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals. En virtut d'aquest conveni, l'entitat es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

La Cambra de Comerç de Girona representa, fomenta i defensa els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació i presta serveis a les empreses, amb l’objectiu de millorar la competitivitat del teixit empresarial i econòmic de les comarques gironines.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. MicroBank té com a missió contribuir al progrés i el benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social. Durant 2023, el banc va finançar a Catalunya 35.332 projectes amb impacte social per valor de 363,1 milions d’euros, dels quals 27.885 microcrèdits per valor de 201,6 milions d’euros es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies i 5.368 per un import de 72 milions d’euros es van atorgar per donar suport a emprenedors i microempreses. Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Catalunya 2.079 projectes d’economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 201,6 milions d’euros.

270 entitats col·laboradores actives

En la concessió dels microcrèdits, a banda de l'extensa xarxa d'oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha 270 entitats que actuen de manera activa per tota Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d'assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.