La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols celebra el Dia de l’Aigua amb un debat

En commemoració al Dia Mundial de l’Aigua, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols conjuntament amb el Cercle d’Infraestructures va organitzar el passat divendres un debat sobre els reptes de la sequera i els usos de l’aigua sota el títol «Els reptes de les empreses davant la sequera».

El president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, Pere Ayach, i el president de la Fundació Cercle d’Infraestructures, Santi Vila, van obrir l’acte que va reprende la col·laboració entre les dues entitats.

Al llarg del debat i el col·loqui posterior, presentat i moderat pel periodista Josep Puigbó, es van tractar aspectes tan diversos com el pla de sequera aprovat per la Generalitat, les restriccions anunciades per fer front a la falta d’aigua i el seu impacte a la indústria i al sector turístic o la iniciativa dels hotelers de Lloret de Mar de finançar una dessaladora des de l’àmbit privat.

Tots els ponents de la jornada van coincidir en què fa falta «tancar el cicle de l’aigua», és a dir, reutilitzar la totalitat de l’aigua que es fa servir en els usos agrícoles o industrials i regenerar-la quan es tracti d’usos de consum alimentari, l’aigua anomenada de boca, com a gran repte pel futur.

Entre els assistents, a més de nombrosos empresaris dels sectors de la indústria, el turisme o les infraestructures, s’hi trobaven Elisabeth Sánchez, directora dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Acció Climàtica; el president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals; la vicepresidenta tercera del Consell Comarcal del Baix Empordà, Agnès Gasull i la tinent d’alcalde i regidora de turisme, promoció econòmica, empresa i ocupació de l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro-S’Agaro, Imma Gelabert.