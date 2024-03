La Fageda redueix en més de 600.000 euros les pèrdues de l’any 2022

L’empresa La Fageda, que es dedica a elaborar iogurts i postres i ocupa persones en risc d’exclusió, amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental, ha reduït les seves pèrdues dels 900.000 euros de l’any 2022 als 280.000 euros del 2023. A més, continua la seva expansió per Espanya, on és present a Catalunya, Madrid i València i té l’objectiu de créixer en hostaleria i col·lectivitats.

Així ho explica la nova directora general, Sílvia Domènech, que ha assumit el càrrec després que el fundador i president, Cristóbal Colón, passés a ser president d’honor de la fundació i fos substituït a la presidència per Josep Maria Bonmatí.

Domènech assegura que l’any 2022 l’empresa va començar a tenir pèrdues (900.000 euros) perquè «no vam poder traslladar a preus tota l’escala de costos». De fet, també diu que el cost de fabricar un iogurt per a l’empresa és ara un 45% més elevat que el 2021 i que «només han pogut traslladar un 24% d’aquest increment al preu». Aquest fet també els va obligar a reestructurar el deute el gener del 2023, que actualment es troba entre els 7 i els 8 milions.

Una facturació de 31 milions

Pel que fa a la facturació de l’empresa durant el 2023, Domènech diu que la companyia va assolir els 31,6 milions d’euros, un 11% més que el 2022, malgrat que el producte venut va baixar un 4%.

Del total de la facturació, 21,2 milions van correspondre a iogurts; 4,3 milions a postres; més d’un milió d’euros es van facturar en gelats i la de melmelades va arribar als 900.000 euros.

D’altra banda, l’empresa garrotxina també porta a terme altres activitats i serveis, com ara jardineria, cafeteria o una granja de vaques. Domènech explica que en els darrers anys La Fageda, que va passar de ser cooperativa a fundació, ha crescut i que el gener del 2023 va començar a vendre productes en alguns supermercats de Madrid i València i, de moment, pensa continuar creixent en aquestes dues ciutats.

Des de principis d’any, La Fageda ha arribat a acords amb diverses companyies per distribuir els seus productes al canal de col·lectivitats i hostaleria més enllà de Catalunya. Amb Ilunion, una companyia referent en transformació i diversitat present a diversos sectors, La Fageda ha tancat un acord d’àmbit estatal per potenciar el canal Horeca (hotels, restaurants i cafeteries). Tanmateix, amb Transgourmet -la qual fa anys que treballa amb La Fageda- ha aconseguit un acord per expandir la distribució a Espanya tant per a Horeca com per a Retail i de la mateixa manera ho ha fet amb l’empresa Bigfood.

Des de l’any 2015, La Fageda ha realitzat inversions per valor d’uns 34 milions d’euros, una bona part per fer una nova fàbrica subterrània al parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, al terme municipal de Santa Pau.

Optimisme per al 2024

Actualment, la companyia està fent un reposicionament de la marca i paralitzant inversions no productives, i veu el 2024 amb «cert optimisme» perquè l’any ha començat «bé», cosa que els fa pensar que podrien tancar-lo amb un increment de la facturació del 5%.

Finalment, la inversió prevista per a aquest any és d’uns 1,9 milions d’euros dedicats a inversió recurrent com a millorar la productivitat, l’eficiència o la sostenibilitat.