El termini per comunicar un alumne en pràctiques no remunerades acaba el 31 de març

Posem-nos en context: l'1 de gener d'aquest 2024 es va començar a dur a terme la nova normativa on els alumnes que fan pràctiques no remunerades, també comencen a cotitzar a la Seguretat Social. Això significa que aquests dies, mesos o anys, se'ls hi sumaran als de treball; creant una cotització justa, ja que estan treballant, tot i que no cobren per ser aprenents.

Cotitzar les pràctiques és molt positiu perquè és temps que es resta del mínim que et demanen per cobrar la pensió de jubilació. És un pla de futur, però també de present; pel fet que, gràcies a aquesta nova mesura, l'alumne queda més protegit si pateix un accident durant les pràctiques. Així doncs, és un gran avantatge per joves i adults espanyols.

Aquesta mesura la va crear el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, i es va crear dins la reforma de les pensions.

Abans de la nova mesura

Les pràctiques si no eren remunerades no cotitzaven per la Seguretat Social, però les remunerades sí que ho feien.

Els dubtes de la mesura de les cotitzacions

Tot i que, aquesta novetat sembla molt positiva pels alumnes, encara hi ha molts dubtes sense resoldre per part de l'alumnat, les empreses i les entitats educatives. Així doncs, la Seguretat Social, durant el mes de març ha obert un espai d'ajuda per respondre totes les preguntes envers aquesta novetat.

A més, ha informat des de la xarxa social X, que el 31 de març acaba el termini excepcional per comunicar altes i baixes de pràctiques no remunerades, produïdes entre l'1 de gener i el 20 de març.

I ara, què passarà?

Doncs si has de fer pràctiques no remunerades, el centre escolar i l'empresa hauran de comunicar la teva alta i baixa en els 10 dies naturals des de l'inici o finalització de les pràctiques.

I a més, també canvia el sistema de quotes d'aquestes pràctiques. A partir d'ara, les quotes s'efectuaran durant el mes següent a la finalització de cada trimestre anual. Així doncs, les quotes de gener, febrer i març es liquidaran el mes d'abril.

Les pràctiques no remunerades ara, t'ajudaran a cotitzar per la jubilació / peoplecreations

I la lletra petita?

Els alumnes que facin pràctiques no remunerades en una empresa no estaran cotitzant per desocupació. Això vol dir que després de les dites pràctiques no poden sol·licitar l'atur o un subsidi per desocupació.