Descobreix com la intel·ligència artificial et pot ajudar en el teu negoci

De quina manera la Intel·ligència Artificial (IA) pot contribuir a potenciar el rendiment empresarial? Com pot la IA transformar els desafiaments i aprofitar-nos de les oportunitats que ens obre? Pot servir per a optimitzar processos i crear solucions innovadores en el món empresarial? Aquestes i moltes d’altres qüestions es posaran sobre la taula en la jornada que porta per títol «La revolució silenciosa. Desafiaments empresarials de la Intel·ligència Artificial» que tindrà lloc el pròxim 9 d’abril organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica i amb el patrocini de la Universitat de Girona. L’acte, que reunirà al voltant de la taula diferents experts, se celebrarà a la Cambra de Comerç de Girona.

La jornada s’iniciarà a 2/4 de 10 del matí amb l’obertura de portes i posteriorment, Josep Callol, director de Diari de Girona donarà la benvinguda a tots els assistents.

Taula d’experts

Al voltant de les 10 s’iniciarà la taula d’experts titulada «Desafiaments empresarials de la Intel·ligència Artificial» i que comptarà amb la participació d’Albert Sabater, director de l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya; Miquel Roig, Co-Fundador de Milgrams; Carolina Rendón, CEO i Co-Fundadora de BEE2BE TECH i Lluís Juncà, Director General d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya. Al voltant de 2/4 de 12 del migdia finalitzarà la jornada amb un networking perquè els assistents puguin intercanviar idees i opinions que hagin pogut sortir durant el debat.

L’objectiu de la jornada és molt clar: donar resposta a les qüestions i preocupacions que es generen al voltant de la Intel·ligència Artificial. Per aquest motiu, es parlarà sobre quins són els avantatges i riscos de la Intel·ligència Arficial, quin són els límits dels drets i els deures de les empreses respecte a la informació dels seus treballadors, clients o proveïdors, com es pot augmentar la productivitat a partir del desenvolupament de la Intel·ligència Artificial o quins són els efectes que tindrà aquesta tecnologia en el mercat laboral i com aplicar-la a l’empresa.

La jornada pretén donar resposta a qüestions com els riscos de la IA i com afectarà al mercat laboral

Una altra qüestió molt present en el debat al voltant de la IA són els valors ètics. En aquest sentit, durant l’acte també es vol determinar quins són els principis ètics que han de guiar el desenvolupament, la implementació i l’aplicació de la IA. Això inclouria la transparència en els algorismes, l’equitat en el tractament de dades, la responsabilitat en les decisions automatitzades i la consideració dels impactes socials.

Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar aquí.