Els economistes destaquen la contribució del Girona a l’economia local

Els economistes gironins afirmen que la bona marxa del Girona FC a la màxima categoria del futbol espanyol té una incidència positiva a l’economia del territori. Això és el que se’n desprèn de l’Enquesta de Situació Econòmica-Hivern 2024, que va presentar ahir el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), Carlos Puig de Travy, i el director tècnic de l’enquesta que realitza l’entitat, Xavier Segura.

Segons l’estudi, un 88,1% dels enquestats de la demarcació de Girona opina que la bona marxa del Girona FC enguany té un impacte positiu en l’economia de la demarcació (a nivell de comerç i turisme, entre altres). D’aquest percentatge, un 35,6% dels col·legiats opina que aquesta incidència és molt positiva, mentre que un 52,5% pensa que és positiva, però poc. També hi ha un 8,5% que creu que l’efecte és neutre.

La problemàtica principal

L’informe també recull que les principals qüestions de l’economia catalana que més preocupen als economistes són, de major a menor: la sequera (42,7%); el dèficit fiscal (41,4%); la situació política (30,6%); la inflació (28,8%) i els costos de producció (27,4%). La sequera és un factor que ha escalat diverses posicions en els darrers mesos per la manca d’aigua que pateix la comunitat i per l’aplicació de restriccions a diversos sectors productius. Tant és així, que des del CEC indiquen que a la tardor la sequera només va ser assenyalada per un 28,9% dels enquestats. Dins del percentatge total que considera que l’actual crisi hídrica és la problemàtica principal, el 57% dels economistes catalans creuen que aquesta tindrà un impacte molt elevat en l’economia de comunitat, mentre que un 38,3% diu que tindrà algun impacte i un residual 2,3% sosté que pràcticament no tindrà cap afectació negativa.

En relació a la situació econòmica, cal emfatitzar que l’enquesta es va fer abans de l’anunci d’eleccions anticipades per al 12 de maig. Per aquest motiu, el degà del CEC va fer una crida al consens durant la roda de premsa perquè «necessitem governs estables que tirin endavant mesures econòmiques que beneficiïn la ciutadania. L’economia va bé, però no s’ha de tensar amb inestabilitat política», va explicar. D’altra banda, Carlos Puig també va manifestar que Catalunya necessita un nou model de finançament: «l’actual ha caducat i és ineficient».

Pel que respecta a l’anterior enquesta, realitzada a finals del 2023, alguns problemes baixen posicions i es queden lluny d’encapçalar l’escala de prioritats, com són la inflació i els costos de producció, que eren de màxima preocupació per als economistes fa tot just uns mesos.

Entre les mesures d’emergència dictades pel govern de la Generalitat de Catalunya per fer front a la sequera a curt termini, els economistes asseguren que s’ha de prioritzar la reducció del consum de l’aigua en usos recreatius, prohibir omplir piscines -excepte a les instal·lacions esportives i terapèutiques-, així com prohibir el reg, excepte per a la supervivència de l’arbrat públic.

Més plantes dessaladores

Finalment, a mitjà termini, els economistes demanen incrementar la inversió en plantes dessaladores i de regeneració d’aigua, reparar canalitzacions actuals que perden aigua pel seu mal estat, incrementar l’eficiència en regadius, invertir més en potabilitzadores i interconnectar la xarxa de l’Ebre amb la metropolitana de Barcelona, entre d’altres mesures.