Adam Foods compra el 75% de la gironina Carlit

El grup Adam Foods, propietari de les marques Cuétara i Artiach, ha comprat el 75% del capital d’Artesanies Carlit, que elabora trinxat i té seu a Puigcerdà.

El 25% de la companyia, fundada el 1998, continua en mans de Xavier Espuña Gurt a través de la societat Ceretani 2021, segons ha avançat Expansión. Espuña era el soci majoritari de la firma gironina i seguirà al capdavant de la companyia en la nova etapa.

Actualment, Adam Foods compta amb tres vocals al consell d’administració d’Artesanies Carlit i el soci minoritari té un seient.

L’operació arriba com una «oportunitat» de mercat, ja que consideren Artesanies Carlit un negoci «molt complementari», expliquen fonts d’Adam Foods. A l’espera de les xifres del 2023, la gironina Artesanies Carlit va tancar el 2022 amb una facturació de 3,4 milions d’euros. Per la seva banda, Adam Foods va facturar el passat 2022 fins a 350 milions d’euros.

Aquesta no és l’única compra que la companyia especialitzada en la producció de galetes ha protagonitzat a les comarques gironines en els últims mesos. Fa un any, Adam Foods, va anunciar la compra de Galetes Camprodon, l’empresa del Ripollès que també fabrica les populars Galetes Birba i Nuria. Asseguraven que aquesta última seguiria treballant com una societat independent, però a dins del grup.