Guerra de preus en l'alta velocitat: en quins trajectes Renfe ofereix bitllets més barats que Ouigo

Els viatges en alta velocitat van fer un tomb al maig de 2021 amb l'entrada del grup francès Ouigo en el mercat ferroviari de viatgers d'Espanya i la competència es va empitjorar encara més amb l'arribada al novembre de 2022 de l'operador ferroviari italià Iryo. Renfe encara no s'ha recuperat de l'impacte del 'low cost': enguany tancarà amb pèrdues malgrat haver aconseguit un rècord de viatgers, segons va avançar el seu president, Raül Blanco, i el pronòstic de la qualificadora S&P és que l'empresa patirà una caiguda de rendibilitat de fins al 50% en els pròxims dos anys per aquest motiu.

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha acusat a Ouigo de 'dúmping' per vendre per sota dels costos operatius i valora denunciar a l'empresa gal·la davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMV) per la seva política de baixos preus. Però la veritat és que no sempre té el preu més baix. Segons la comparació dels preus més barats d'Ouigo i Renfe per al dia 2 d'abril d'enguany elaborada per 'activos' (El Periódico de España), l'estatal ofereix dos trajectes més barats que l'empresa gal·la dels sis corredors que comparteixen. En altres dos, el cost és el mateix.

Un d'ells és el corredor Madrid-Tarragona. En aquest cas, el bitllet més barat de Renfe és de 39 euros per a les 19.30 hores, mentre que el d'Ouigo ascendeix a 59 euros sortint a les 10.05 hores, l'única opció que existeix per a aquest dia. El segon és el trajecte Madrid-Saragossa, on el bitllet amb Renfe costa 25,75 euros per al tren que surt a les 6.30 hores mentre que el de l'empresa francesa és de 29 euros a sortint a les 7.05 hores. No es pot fer la mateixa comparació amb Iryo, ja que els trens entre Madrid i Tarragona estaran disponibles a partir del 15 de juny.

Entre Madrid i Saragossa, Iryo ofereix el preu més car: 40,66 euros per al viatge que surt a les 20.25 hores. Existeixen altres dos trajectes on el preu coincideix, entre Madrid-Alacant i Madrid-Barcelona. I és cert que les dues empreses no compten amb el mateix nombre de freqüències. Per exemple, en el recorregut Madrid-Barcelona, un dels més demandats, ambdues tenen cinc freqüències, però en el corredor Madrid-València Ouigo té cinc i Renfe 14.

Enfonsament de preus mitjans

En general, el preu mitjà dels bitllets de totes les rutes liberalitzades han patit grans descensos. La ruta d'alta velocitat Madrid-Barcelona es va desplomar un 65% del preu que registrava en 2019 fins als 35 euros i un 22% per sota al de l'any precedent, segons l'últim estudi de tarifes Trainline. Altres corredors, com Madrid-València, es van abaratir un 44% enguany fins als 23 euros, el trajecte Madrid-Alacant va caure un 47% fins als 29 euros, la ruta de Madrid-Màlaga va descendir un 37% fins als 44 euros.

La segona liberalització ferroviària es durà a terme en 2026, segons va reconèixer Adif, per a donar entrada a noves empreses privades i obrir noves connexions a la competència, com a Galícia, Múrcia o el Corredor Mediterrani. Algunes companyies, com Ouigo, ja han avançat que competiran amb Renfe en part de la línia d'alta velocitat a Galícia i que la seva intenció és arribar a nous punts de Castella i Lleó, com Zamora o Lleó. Per part seva, Iryo estudia amb el seu fabricant de trens arribar fins a Vigo i altres ciutats de l'Eix Atlàntic.