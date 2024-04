Les matriculacions cauen un 4% a Girona durant el primer trimestre de l’any

El mercat automobilístic gironí ha començat l’any pitjor que el 2023. Les comarques gironines tanquen el primer trimestre amb la matriculació de 2.806 turismes, un 4% menys fa un any, segons les dades de la patronal Anfac.

La majoria de les vendes corresponen a vehicles amb combustibles alternatius, és a dir cotxes híbrids, elèctrics o de gas, amb 1.574 matriculacions, un 56% de les matriculacions. La venda d’aquest tipus de cotxes a la demarcació és l’única que creix respecte a l’any passat, amb un augment del 9,1%. La resta de cotxes baixen les seves vendes en l’acumulat del primer trimestre de l’any. A Girona durant els primers tres mesos s’han matriculat 1.075 cotxes de gasolina, un 13,7% menys que en el mateix període del 2023, mentre que les vendes de cotxes dièsel cauen un 33,1%, amb 157 operacions.

Durant el mes de març les matriculacions també cauen. A la demarcació s’han registrat 998 operacions, un 3,8% menys que al març de l’any passat. La majoria de les vendes també corresponen a vehicles amb combustibles alternatius, amb 529 operacions.

Catalunya tanca el primer trimestre amb 27.682 operacions, un 4,1 menys que fa un any. D’altra banda, a Espanya fins al març les matriculacions creixen un 3,1% en comparació de l’any passat, amb 244.879 unitats.

«És cert que la Setmana Santa aquest any cau al març, a diferència de l’any passat, que va ser a l’abril, i tenim dos dies menys hàbils. Haurem d’esperar al mes d’abril per veure si continuem amb el camí alcista o no», exposa Félix García, director de comunicació i màrqueting d’Anfac. A més, la patronal es mostra preocupada per les vendes de vehicles electrificats. «Seguim molt lluny d’aconseguir els objectius de descarbonització», afirmen.