Estàs cobrant el subsidi per majors de 52 anys? Vols saber si has de presentar la declaració de la Renda?

Si estàs cobrant el subsidi per majors de 52 anys, et preguntaràs si has de fer la declaració de la Renda i la resposta és negativa, sempre que compleixis amb certs requisits. En aquest cas, pots no haver de presentar el Model 100 (impost sobre la renda de les persones físiques). Però sí que has de presentar una declaració de rendes anual, la qual exigeix el SEPE per les persones beneficiàries d'aquest subsidi. T'ho explico amb més detall.

La declaració anual de rendes

Aquest tràmit l'exigeix el SEPE als beneficiaris del subsidi per a majors de 52 anys. En cas que, els beneficiaris no la presentin, se'ls pot treure immediatament el subsidi. En aquest document han d'aparèixer totes les rendes i ingressos que tenen. D'aquesta manera el Servei Públic de Feina Estatal podrà comprovar si aquesta persona continua complint amb els requisits per cobrar l'ajut.

Quan haig de presentar la declaració de la Renda

Si ets beneficiari del subsidi per majors de 52 anys, no estaràs obligat a presentar-la si aquest subsidi és l'únic ingrés que has percebut, ja que no superaries els 22.000 euros anuals amb un únic pagador.

Com sé si haig de fer la Renda, si estic cobrant el subsidi per majors de 52 anys? / karlyukav

Les persones que cobren únicament aquest subsidi cobren uns 5.760 euros a l'any: 480 euros mensuals

En el cas que, a part de cobrar el subsidi, estiguis cobrant un ingrés per part d'un altre pagador, i els teus ingressos totals siguin de 22.000 euros i si el teu segon pagador t'ha abonat menys de 1.500 euros, no l'hauràs de presentar. Però si aquest segon pagador t'ha pagat més de 1.500 euros i el total anual entre ambdós pagadors no passa els 15.000 euros, també t'ho estalviaràs, segons la modificació de la Llei 21/2022.

I finalment, si els teus ingressos superen els 22.000 euros anuals amb un únic pagador o tens diversos pagadors i cobres 15.000 euros anuals i el segon pagador t'ha pagat més de 1.500 euros anuals, et tocarà presentar el Model 100 de la declaració de la Renda.