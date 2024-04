Hisenda espera ingressar a Girona un 18% més que en l’anterior campanya de la renda

L’Agència Tributària preveu ingressar 424 milions d’euros a les comarques gironines durant la campanya de la declaració de la renda que va arrencar fa escassos dies. Aquesta xifra suposa un 18,3% més que l’any passat, quan Hisenda va rebre 359 milions.

Pel que fa a l’import a tornar als declarants, les xifres de la delegació de l’Agència Tributària a Girona, apunten que aquest es disminuirà respecte a l’exercici anterior. Hisenda preveu tornar 166 milions als contribuents gironins, un 3,1% menys que l’any passat. Aquesta diferència suposaria una recaptació neta de 259 milions d’euros a la demarcació durant la campanya de la declaració de la renda, un 37,7% més que fa un any.

Està previst que aquesta campanya es presentin a la delegació de Girona un total de 391.247 declaracions, un 1% més que l’any anterior. D’aquest total, s’espera que donin dret a devolució un 49,7%, 194.710, un 6,3% menys.

A Catalunya, l’Agència Tributària calcula que la campanya de la renda se saldi amb un resultat net positiu d’uns 2.754 milions d’euros, un 37,9% més que el 2022, quan el resultat va ser de 1.997 milions.

Aquest càlcul parteix de l’estimació de l’Agència Tributària d’ingressar 4.544 milions d’euros, un 18,4% més, i que espera tornar uns 1.790 milions a Catalunya, un 2,8% menys.

Al conjunt d’Espanya, l’Agència Tributària preveu ingressar 18.908 milions d’euros, el que suposa un increment del 12,2% en comparació a l’any passat. Tot i això, un 63% de les operacions sortiran a tornar, de manera que es reemborsaran uns 11.650 milions als contribuents (un 1,8% menys que l’any passat).

Entre les principals novetats de la campanya d’aquest any destaca la posada en marxa d’un pla d’atenció específica per ajudar a confeccionar la declaració als més grans de 65 anys que resideixin en poblacions de menys de 3.000 habitants on ja no es presti aquest servei per part de l’ajuntament o la comunitat autònoma.

Avisos

D’altra banda, l’Agència Tributària continuarà amb les campanyes d’avisos preventius per recordar els contribuents que han de declarar immobles, les rendes procedents de l’exterior o les monedes virtuals. A més, aquest any per primera vegada també s’alertarà de l’obligació d’incorporar les operacions de joc en línia que s’hagin fet.

Igualment, una altra novetat és que, a més d’aquests avisos preventius, també s’enviaran cartes a contribuents que ja hagin presentat la declaració i les dades de les quals no coincideixin amb les que té en poder l’administració. L’objectiu és que els afectats valorin si han de presentar una declaració complementària o no ajustant-se a les dades que té l’Agència Tributària. D’aquesta manera es poden corregir errors sense exposar-se a una comprovació posterior que podria generar interessos o la imposició de sancions.

La campanya de la renda que ha arrencat aquest dimecres es prolongarà fins al dia 1 de juliol que ve o fins al 26 de juny, en el cas d’aquelles declaracions que resultin a pagar i en què s’opti per domiciliar els abonaments. De moment, les declaracions només es poden presentar per internet. Serà a partir del 7 de maig quan s’iniciï la presentació per via telemàtica i el 29 del mateix mes es podrà sol·licitar cita prèvia per al servei d’ajuda presencial, que arrencarà el 3 de juny.

Des de l’Agència Tributària recorden que estan exempts de presentar la declaració els contribuents que només tinguin rendes del treball per import de menys de 22.000 euros, una xifra que es redueix a 15.000 euros en el cas dels que tenen més d’un pagador i el segon supera els 1.000 euros. També estan obligats a declarar els perceptors de l’Ingrés Mínim Vital i els autònoms.