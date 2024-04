Els Premis G! reuneixen 160 persones del sector turístic en la seva 18a edició

El Teatre Municipal El Jardí de Figueres ha acollit aquest dijous la divuitena edició dels Premis G!, de turisme de les comarques de Girona, organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

L’acte, presidit per Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, ha comptat amb la presència d'uns 160 convidats entre autoritats, guardonats i representants del sector turístic gironí.

En el decurs de la cerimònia s’han lliurat vuit premis en dues categories: premis d’honor i especials i premis de comunicació turística. Pel que fa als guardons honorífics, Josep Ros i Pijoan, fundador i propietari de Creuers Mare Nostrum, de l’Escala, ha estat reconegut per la seva tasca professional amb el premi Josep Pujol i Aulí per ser «pioner a oferir experiències marítimes úniques per a la descoberta dels valors i atractius naturals de la Costa Brava».

osep Ros i Pijoan, fundador i propietari de Creuers Mare Nostrum, recull el premi. / Miquel Millán

El premi Francesc Xiquet Sabater al projecte empresarial ha estat per a l’Hotel Park Puigcerdà, una empresa familiar amb cinquanta anys de trajectòria en el sector de l’hostaleria ceretana i un establiment hoteler i gastronòmic amb «una àmplia oferta de serveis de qualitat», asseguren des de l’organització dels guardons.

L’Associació de Centres Immersió de la Costa Brava ha estat guardonada amb el premi especial Jordi Comas i Matamala per «la implicació en el món associatiu, el compromís amb la protecció del medi natural i la implementació d’iniciatives de sensibilització i bones pràctiques».

Finalment, l’últim premi honorífic, el premi especial Juli Soler i Lobo, ha estat per a Joan Juncà i Monteis, en reconeixement de la seva trajectòria i experiència professional en l’àmbit de la restauració a les comarques gironines.

Comunicació turística

Durant la tarda també s’han entregat els premis de comunicació turística, d’àmbit internacional, que han comptat amb fins a 32 participants, dotats amb 12.000 euros. El premi Climent Guitart, dotat amb 3.000 euros, l’ha guanyat l’editorial Petit Futé, per la gran producció de continguts generats sobre la demarcació de Girona.

El guardó al contingut més original i innovador sobre l’oferta turística, també amb 3.000 euros, ha estat per a Kris Ubach, per la publicació a la revista Viajar del reportatge «La otra Costa Brava». Holger Bernert, amb el reportatge «Kataloniens wilde Küste» ha guanyat el premia millor experiència turística. A més, el guardó a la a millor proposta o experiència en turisme sostenible ha reconegut la revista Descobrir per la publicació del reportatge «Muntanyes infinites», centrat en el Ripollès.