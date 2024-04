Coneix la Quota Zero: bonificació del 100% de les mensualitats dels autònoms

La quota d'autònoms cada vegada és més elevada, arribant al voltant dels 300 euros mensuals. Abans de pagar aquesta quantitat, pots demanar certs descomptes segons edat, sexe o si és la primera vegada que et fas autònom. Tot i que, aquestes ajudes solen variar amb els anys. Ara, hi ha l'opció de la Quota Zero. Aquesta quota farà que en 3 anys t'estalviïs molts diners com autònom; t'ho expliquem!

La Quota Zero

Aquesta quota ja està activa a Madrid, Múrcia i Andalusia. Avui, dia 12 d'abril, també es fa efectiva al Govern Balear. Però aquesta vegada amb novetats, ja que es pot ampliar durant 3 anys si compleixes amb els requisits que detallarem més endavant.

Aquesta bonificació cobreix el 100% de la quota mensual de cotitzacions a la Seguretat Social i es pot gaudir durant els primers dos anys (24 mesos) d'activitat per compte propi, o sigui, sent autònom. Però, compte, perquè si els teus ingressos superen el límit de renda que estipula la Seguretat Social, et poden eliminar la bonificació.

Els requisits de la Quota Zero

Per tal de poder obtenir la bonificació del 100% de les quotes d'autònom, Marga Prohens del Govern Balear, obliga a complir amb els següents requisits:

Tenir la seu de treball en alguna de les illes de l'arxipèlag i efectuar l'activitat dins elles

i efectuar l'activitat dins elles Demostrar l'empadronament balear

Sol·licitar aquest ajut, et pot alliberar de 24 mesos de la quota d'autònoms / 8photo

Estar al corrent de les obligacions tributàries de l'Estat i del Govern Balear

Estar donats d'alta com a demandants de feina en el Servei de Feina Illes Balears (SOIB) just abans de l'alta d'autònoms

El Govern Balear i la Quota Zero

Segons el govern, aquesta bonificació ajudarà al petit empresari que hagi començat el seu nou negoci entre el juliol de 2023 i el juny de 2024. A més, aquesta bonificació es podrà gaudir durant 12 mesos. Després si es vol ampliar, s'hauran de mirar que els beneficis nets de l'empresari (autònom) siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional, o sigui, 15.876 euros l'any.

En cas que te l'acceptin per segon any, podràs mirar de gaudir-la per tercera vegada, arribant als 36 mesos (3 anys). Tot i que, aquest tercer any, la bonificació seria del 50% envers les quotes mensuals, segons els rendiments nets.

A més, si ets autònom a les Balears, ben aviat, el Govern té previst afegir noves mesures per facilitar ser autònom i mantenir-lo a partir dels 36 mesos d'activitat com a empresari. I a Catalunya, quan arribarà? Esperem que ben aviat!