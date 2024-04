Els preus s'apugen sis dècimes a Girona al març per l'alça de la llum i els carburants

Els preus s'han apujat sis dècimes al març a les comarques gironines arran de les vacances de Setmana Santa -que marquen l'inici de la temporada turística- i l'encariment de la llum i els carburants. Segons l'estadística que periòdicament publica l'INE, durant el darrer mes el paquet format per l'electricitat, el gas i els combustibles ha registrat un augment del 3,5%. A això també s'hi suma l'encariment dels hotels i allotjaments (+5,3%) i el dels paquets turístics (+9,4%). Els aliments, per contra, s'abarateixen un tímid 0,4% i continuen moderant les alces de mesos anteriors. Ara, omplir la nevera és un 3,2% més car que fa un any. L'IPC interanual repunta lleugerament i tanca el mes al 2,8%.

L'Índex de Preus al Consum (IPC) tanca el març a l'alça a les comarques gironines. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), durant el darrer mes a la demarcació els preus s'han encarit sis dècimes de mitjana (+0,6%).

Com ja és habitual, al darrere d'aquest percentatge hi ha dues realitats. Per una banda, aquells serveis o productes que formen part del dia a dia i que s'apugen; i per l'altra, també aquells que davallen. Aquest març del 2024, el primer grup -el de les alces- ve marcat, sobretot, per l'arribada de la temporada turística i per l'encariment que han registrat la llum i els carburants.

La Setmana Santa, que s'ha avançat a finals de març, ha vingut acompanyada per un encariment d'aquells serveis vinculats al turisme. Així, els allotjaments s'han encarit un 5,3% i els paquets turístics, fins a un 9,4%. Això no es trasllada, però, als preus dels àpats als restaurants (que tan sols han augmentat mínimament en un 0,1%).

En paral·lel, aquest març el paquet format per l'electricitat, el gas i els combustibles també tanca a l'alça. En concret, els preus de la llum i els carburants s'han apujat un 3,5%. Això sí, tot i aquest increment el preu que paguen els consumidors encara està per sota del de març de l'any passat (en concret, un 3,8% menys).

Entre d'altres, durant el darrer mes també s'han apujat els preus del transport (+0,7), de l'oci i la cultura (+1,9%), els articles de jardineria (+2,7%) i el tèxtil de la llar (+2,9%).

Tímid descens dels aliments

Per contra, a l'altre costat de la balança, s'hi troben els aliments (un dels productes que forma part del cistell del dia a dia). Aquest març, els seus preus han registrat un descens del 0,4% i continuen moderant la tendència a l'alça que havien registrat en els darrers mesos. Ara, omplir la nevera costa un 3,2% més que fa un any.

A més dels aliments, a les comarques gironines aquest març també es tanca amb descensos de preus en equips de telefonia (-1%), parament de la llar (-0,2%) o calçat (-0,4%).

L'interanual, al 2,8%

A l'hora de decantar la balança, la inflació continua fent-se palesa. De fet, a les comarques gironines l'IPC interanual remunta lleugerament i del 2,7% amb què va tancar el febrer, ara passa a situar-se al 2,8%.

És veritat que s'està molt per sota dels registres que va viure ara fa dos anys (en què aquest percentatge havia arribat a catapultar-se més enllà del 10%). Però també és cert que, d'ençà de l'estiu del 2023, i exceptuant el parèntesi d'aquest febrer -quan va caure cinc dècimes- aquest índex ha anat a l'alça.