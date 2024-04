Gelati Dino s'espera expandir a Catalunya, Andalusia, Madrid i la Comunitat Valenciana

Gelati Dino, l'empresa de gelats artesans italians amb seu a Empuriabrava, ha inaugurat el seu cinquè punt de venda a Madrid, el segon que posa en funcionament aquest 2024 i la companyia té previst continuar l'expansió amb més botigues a Catalunya, Andalusia, Madrid i la Comunitat Valenciana.

Gelati Dino va tancar el darrer any amb una facturació d'uns 12 milions d'euros. L'empresa té una trentena d'establiments a diferents països.

El nou local a Madrid està situat al Centre Comercial La Vaguada. Disposa de producció pròpia i d'un espai de degustació. L'obertura ha generat cinc llocs de treball.

A banda del nou establiment, ha renovat la gelateria que des de fa 26 anys té al Centre Comercial L'illa Diagonal.

Amb la nova obertura, reforça la presència a Madrid. El passat mes de gener va inaugurar un establiment al Centre Comercial Plaza Loranca 2, a la localitat de Fuenlabrada, que se suma a les botigues que ja hi ha als barris de Goya, Cuatro Caminos i Argüelles. Aquesta última gelateria és un espai de 40 metres quadrats amb producció en el mateix punt de venda i amb una terrassa que esdevé com a espai de degustació. El Centre Comercial La Vaguada, ubicat al barri del Pilar, va ser pioner a Madrid. Actualment, s'està reformant amb l'objectiu d'augmentar notablement el seu nombre de visitants i millorar d'aquesta manera l'experiència dels seus clients per ser un punt de referència a la ciutat.

El director d'Expansió de Gelati Dino Gruppo, Enric Bofill, ha explicat que "la nostra voluntat d'expansió abasta tot l'Estat, però estem enfocats de manera específica a Catalunya, Madrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana".

Les xifres amb les quals han tancat l'any, manifesta que "el que fan és donar encara més suport a les nostres perspectives de creixement i alhora ens ofereixen una oportunitat de consolidar una presència més àmplia a tot el territori espanyol".

Explica que "a curt i mitjà termini tenim previst obrir sis punts de venda per enfortir la nostra presència i contribuir a tirar endavant els nostres ambiciosos objectius d'expansió". Bofill afegeix que "ens resulta molt atractiu créixer a través de punts de venda propis o fer-ho mitjançant el model de franquícia".

Fundada el 1978

"Gelati Dino es va fundar el 1978 i durant 46 anys ha ofert gelats artesans elaborats a partir de la tradició italiana, amb ingredients naturals escollits en els millors territoris a partir d'una minuciosa selecció.

La companyia produeix 450.000 litres de gelat cada any i supera els dos centenars de treballadors, repartits entre la seu central d'Empuriabrava i més d'una trentena d'establiments en diversos països. Les botigues serveixen, de mitjana, un gelat cada sis segons i s'ubiquen sobretot a la Costa Brava i a ciutats com Girona, Barcelona i Madrid. També n'hi ha a Torremolinos (Màlaga), Saragossa, Marràqueix (Marroc), Perpinyà (França), Doha (Qatar) i des del passat mes de juny a Calafell (Tarragona).

A través de la marca Pavese Gelato Creativo, distribueix gelats a la restauració amb sabors tradicionals com per exemple vainilla, xocolata o sorbets de fruita, i gastronòmics. Dino també ofereix gelats fets a mida per als xefs i l'empresa treballa per a restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics. Fabrica i prepara ingredients i productes semielaborats per vendre a professionals del gelat artesà a través de la marca Compagnia del Gusto. I compra els aliments d'origen directament del productor. Com els fruits secs (festucs i avellanes) i els cítrics (mandarina i llimona), que provenen de la regió del Piemont, de Sicília i d'altres zones d'Itàlia.