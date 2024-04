Saps que l'empresa et pot descomptar diners de la liquidació?

La vida dona moltes voltes i mai saps on pots caure, laboralment parlant. Així doncs, a vegades pots acabar la relació laboral per finalització del contracte, per incompliment per part d'alguna de les dues parts, per no passar el període de prova o perquè decideixes plegar, ja que t'ha sortit una oferta millor. Però, saps com funciona el tema de la liquidació i les indemnitzacions? En alguns casos et poden treure diners de la teva liquidació o, fins i tot, no donar-te-la. T'explico com funciona.

Les parts de la quitança (liquidació)

En aquest document apareixen diversos conceptes, els quals ha d'abonar l'empresa al treballador pels serveis prestats. A continuació, descobriràs tot el que ha d'aparèixer en la teva liquidació:

Extres o incentius

o incentius Dies de vacances generats i no consumits (gaudits)

El salari dels dies treballats del mes en curs

dels dies treballats del mes en curs Les hores extres realitzades, però no cobrades

realitzades, però no cobrades La part proporcional de les pagues extraordinàries

Així doncs, sembla que, l'empresa s'ha de fer càrrec de totes aquestes despeses i abonar-nos els imports corresponents. Però hi ha casos en què l'empresa podria descomptar-nos diners d'aquesta liquidació i fins i tot, quedar a 0 o en negatiu, arribant a deure diners nosaltres a l'empresa. Vols saber en quines circumstàncies ens pots passar això?

L'empresa es queda els diners de la meva liquidació

A continuació, coneixerem les circumstàncies en les quals et poden descomptar o pots arribar a deure diners a l'empresa amb la liquidació.

Si plegues de la feina de forma voluntària sense haver donat el període de preavís establert (15 dies). En aquest cas, ens descomptaran els dies que faltin per complir amb el preavís. Així doncs, si aviso a l'empresa 10 dies abans de marxar, em descomptaran cinc dies de la liquidació. Tot i que, hi ha empreses que poden arribar a restar-nos fins a dos dies de salari per dia per absència.

(15 dies). En aquest cas, Així doncs, si aviso a l'empresa 10 dies abans de marxar, em descomptaran cinc dies de la liquidació. Tot i que, Has gaudit de més vacances de les que et pertocaven per mesos treballats i ara, decideixes marxar de la feina o et fan fora. De vegades l'empresa et concedeix dies lliures tot i no pertocar-te, però compte, després te'ls poden reclamar i això ho veuràs en la liquidació. Tots els dies que has fet de més (de gaudí) te'ls restaran de la quitança. En el cas que hagis demanat una bestreta (avançament de sou per dies no treballats encara) també te la reclamaran.

Acomiadaments sense liquidació / yanalya

Desacord amb la liquidació

Aquestes són les situacions amb les quals hem d'anar amb compte si volem cobrar una bona liquidació i no deure diners a l'empresa. En cas que no estiguem d'acord amb la quitança, ho hem d'escriure a mà en el document, posant "no conforme". Després tindrem un any per reclamar.

Per a reclamar, hem de presentar una papereta de conciliació al Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació. Si en aquest procés no s'arriba a un acord, s'haurà de posar una demanada davant el Jutjat Social.