El grup francès Capfun compra el càmping Treumal de Platja d’Aro

El grup francès Capfun, especialitzat en càmpings i que ja compta amb vuit establiments més a Espanya, ha tancat l’adquisició del càmping Treumal, situat entre Platja d’Aro i Sant Antoni de Calonge. Amb aquesta operació, la companyia francesa aterra a la Costa Brava, amb la intenció d’augmentar la seva presència a les comarques gironines en un futur.

L’establiment era propietat de diversos empresaris catalans, que han venut les seves participacions al grup francès, que passa a tenir en les seves mans el 100% de la propietat. «Ha estat una de les operacions més importants realitzades a la Costa Brava», assegura en declaracions a aquest diari l’advocat Enric Bach, que ha intermediat l’operació, malgrat que no detalla les xifres en les quals s’ha tancat la compravenda.

El càmping Treumal va obrir les seves portes l’any 1983 per iniciativa de l’enginyer Josep Maria Cabeza, que va iniciar la seva trajectòria al món turístic als anys 70 com a gerent del càmping Cala Gogó. El càmping Treumal té capacitat per a unes 500 famílies i ocupa una extensió de 8 hectàrees. El grup francès ja està al capdavant de l’establiment, que mantindrà el seu nom. L’operació es va tancar oficialment el darrer dia hàbil del 2023, divendres 29 de desembre. El càmping ja ha obert les seves portes sota el paraigua del grup francès, a l’espera de l’arribada de la temporada alta.

Un grup amb 200 càmpings

Amb aquesta incorporació, el grup Capfun ja compta amb set càmpings a Catalunya, la majoria d’ells a la província de Tarragona. La companyia va ser fundada el 1992, més de 30 anys després compta amb més de 200 establiments. El grup té 175 càmpings a França, 9 a Espanya, 20 als Països Baixos, i 3 a Anglaterra. L’empresa regentada per una família francesa va fer la seva primera inversió a Espanya fa poc més d’una dècada, a la localitat de Montblanc (Tarragona).

Catalunya, destí preferit

Catalunya va ser el destí preferit pels turistes que es van allotjar en un càmping el 2023 a tot l’Estat espanyol, segons les dades d’ocupació turística extrahotelera de l’Institut Nacional d’Estadística. Així, un total de 4.027.019 viatgers es van allotjar en un càmping català durant l’any passat, xifra que és un 5% superior a la del 2022, quan hi va haver 3,8 milions d’allotjats en aquest tipus d’establiments. A més, Catalunya també lidera el rànquing de pernoctacions en càmpings, amb 19,2 milions en el conjunt de 2023, un augment anual del 4,3%. El sector dona feina a unes 3.000 persones a Catalunya, i l’ocupació mitjana durant l’any passar va ser del 47,87%, arribant gairebé al 50% en caps de setmana, segons recull l’Agència Catalana de Notícies.

A les comarques gironines els càmpings van allotjar fins a 867.448 turistes espanyols, un 2,2% més que el 2022 i un 18,1% més que l’any 2019, abans de l’esclat de la pandèmia. Pel que fa als turistes estrangers també es van incrementar. Fins a 794.660 visitants estrangers van optar pels càmpings de les comarques gironines el passat 2023, un 15,4% més que el 2022 i un 25,3% més que el 2019, segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística.