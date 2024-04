Saps on trobar el número de referència per accedir a l'esborrany de la Renda?

Contactar amb l'Agència Tributària via web pot arribar a ser una mica complicat si no tenim certificat digital, Cl@ve PIN o DNIe. Avui t'explicarem com poder accedir al vostre espai sense cap d'aquests recursos. Només necessitaràs conèixer el número de referència. Però, què és això? I a on el puc trobar? T'ho explico tot més avall.

El número de referència

Per tal de poder accedir a l'esborrany de la declaració de la Renda o demanar hora per assistir presencialment a la delegació més propera necessitaràs conèixer aquest número. El número de referència té 6 caràcters.

Aquest mètode d'identificació és el més senzill.

El portal per aconseguir el número de referència per la Renda 2023 / Agència Tributària

Per tal d'aconseguir el número de referència, només necessites entrar a l'aplicació de l'Agència Tributària o a la seva web. Després hauràs d'entrar dins l'apartat de la Renda i a "Aconsegueix el teu número de referència". Selecciona l'apartat "Número de DNI i casella d'exercici". Llavors et demanarà que posis el número del teu DNI, la seva data de caducitat o el número de suport del NIE i, la casella 505 de la declaració de la Renda de l'any anterior.

En el cas que l'any passat no haguessis fet la declaració de la Renda, hauràs d'introduir els últims cinc dígits del número IBAN del compte bancari associat a l'Agència Tributària, en el qual, per descomptat, has de ser titular.