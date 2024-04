Les comarques gironines lideren l’augment d’afiliats a la Seguretat Social

Les comarques gironines lideren el creixement d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya al març. El nombre de persones afiliades va augmentar a tota la demarcació en comparació amb el tercer mes del 2023 i la majoria de les comarques van registrar augments per sobre de la mitjana catalana. A l’Alt Empordà concretament, ho va fer un 6,7%, la segona xifra més alta de Catalunya, només superada pel Solsonès, on va créixer un 12% (afectada per la nova divisió comarcal), segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

A aquest increment interanual registrat a l’Alt Empordà, el segueixen la Selva (+5,2%); el Baix Empordà (+4,9%); el Gironès (+3,8%); la Cerdanya (+3,6%) i la Garrotxa (+3,4%). Totes aquestes comarques superen la mitjana catalana, on el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 108.085 persones al març respecte a l’any anterior, xifra que suposa un augment del 3,1%, i se situa en 3.575.905 persones, segons dades provisionals de l’Idescat. El Pla de l’Estany (+3%) i el Ripollès (+1,6%) tot i registrar també increments, no superen la mitjana de Catalunya. A l’hora de valorar les dades positives cal tenir en compte que l’arribada de la Setmana Santa -aquest any, més avançada- s’ha deixat notar al mercat laboral gironí i català.

Si centrem la mirada en la variació mensual, els afiliats a la Seguretat Social també creixen a totes les comarques de Girona. Aquesta pujada la va liderar la Selva amb un increment del 7,2%, seguida pel Baix Empordà (+6,2%); l’Alt Empordà (+4,9%); la Cerdanya i el Gironès (ambdues amb una pujada de l’1,3%); la Garrotxa (+1,1%); el Pla de l’Estany (+1%) i el Ripollès (+0,9%). Al conjunt de Catalunya va augmentar en 49.035 persones, un 1,4%, respecte al mes de febrer. Els augments més elevats són els de la Selva, el Baix Empordà i el Tarragonès (5,8%).

Més estrangers

Els afiliats estrangers a la Seguretat Social a les comarques gironines van augmentar un 7,2% al març en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Segons les dades publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, en aquest tercer mes de l'any van afegir-se a la Seguretat Social 4.747 persones estrangeres.

Respecte al mes de febrer, l'afiliació estrangera també va experimentar un creixement a la província, però del 4,1%, fins a 2.791 adherits. Al conjunt de l'Estat s'assoleix un màxim històric, amb 2.785.473 afiliats estrangers.