Lluís Camós, Anna Garriga, Pordamsa i Jordi Tubella reben el premi T de Turisme

La Fundació Jordi Comas Matamala va celebrar divendres l’acte de lliurament dels VII Premis T de Turisme, en el decurs de l’XIè Memorial Jordi Comas a l’Hotel Costa Brava de Platja d’Aro.

Enguany, van rebre el guardó Lluís Camós Provençal, per la seva trajectòria en el món de l’hostaleria i el turisme; la doctora Anna Garriga Ripoll, per la seva tasca de divulgació dels valors econòmics i socials del turisme des de l’àmbit acadèmic; l’empresa Pordamsa, per la seva contribució a l’excel·lència de la proposta hostalera de la Costa Brava; i Jordi Tubella i Eladi Balletbó (a títol pòstum), com a pioners del turisme nàutic a la Costa Brava.

En el decurs de l’acte, que va conduir el periodista Josep Puigbó, el director de la Fundació Jordi Comas, Martí Sabrià, va presentar el programa d’activitats de l’entitat per tot aquest any. L’acte també va comptar amb l’actuació musical de dos alumnes de l’Escola de Música de Palafrugell.

La Fundació Jordi Comas Matamala va instaurar aquests premis amb el propòsit de donar relleu a les persones o a les iniciatives que excel·leixin en el sector turístic i en una visió transversal del turisme des de diferents àmbits socials.