Acció Climàtica redueix la burocràcia en la presentació de plans d'estalvi d'aigua a la ramaderia i l'agricultura

El Departament d'Acció Climàtica ha posat en marxa un nou sistema per simplificar el procediment per presentar els plans d'estalvi d'aigua a les explotacions agrícoles i ramaderes. L'objectiu, explica la directora general d'Agricultiura i Ramaderia de la Generalitat, Elisenda Gui-llaumes, és "reduir la burocràcia" als pagesos i poder fer "més àgil" aquests tràmits. De fet, el que es proposa al pagès és que ompli un full de càlcul que pot enllestir en 15 minuts i que és una declaració responsable, sobre les mesures de les que disposa per estalviar aigua i, si es dona el cas, optar a una flexibilització de les restriccions. Fins ara, s'havien de completar diversos tràmits que incloïen una memòria i esperar al vistiplau de l’ACA.