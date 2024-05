Els promotors s’animen

La nova promoció s’anima a la demarcació de Girona mentre que l’obra de rehabilitació afluixa. Aquesta seria una fotografia del que es va registrant els darrers mesos a les comarques gironines. Amb xifres sobre la taula, es confirma la tendència a l’alça de l’obra nova.

El Col·legi d’Arquitectura Tècnica ha confirmat aquest augment en l’activitat constructora. Des del col·legi atribueixen aquest increment al fet que l’alça tant de les matèries primeres com de l’energia -tot i ser-hi- s’ha atenuat. «L’augment de preus tan elevat que va haver-hi va espantar molts promotors, i això va portar-los a aturar aquelles obres que preveien iniciar», va concretar fa uns dies la cap de visats del col·legi, Sònia Vergés. «Ara, però, com que el preu s’ha estabilitzat, això ha propiciat que tornessin a engegar-les».

Pel que fa a compravendes, el Col·legi d’Arquitectura Tècnica d’entrada tampoc creu que els tipus d’interès (actualment, al 4,5%) acabin frenant en excés el mercat. «Veiem com en certa manera també s’han estabilitzat, i això ajuda a fer números; és el mateix que els passa als promotors, que quan hi ha continus alts i baixos costa molt preveure les despeses», va considerar a finals de gener el president del col·legi, Antoni Bramon durant la presentació de les dades de balanç de la construcció.

D’altra banda, Bramon admet que aquest any 2024 serà l’obra nova qui ajudarà a compensar el sector i atribueix el descens de reformes a dues causes. Per una banda, la manca de crèdits per part dels bancs. Però per l’altra, i sobretot, el fet que els fons Next Generation no han funcionat com es pensava inicialment. Sobretot, aquells programes d’ajudes referents a rehabilitacions d’edificis.